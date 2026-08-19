Caen dos supuestos asaltantes tras persecución en San Pedro Sula

San Pedro Sula

En una rápida intervención policial registrada en horas de la noche de ayer, se logró la captura de dos presuntos delincuentes tras una persecución en las inmediaciones de la colonia Brisas de Expocentro en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Según la información preliminar, los sospechosos (aún sin identificar) habrían cometido un asalto minutos antes e intentaron huir al percibir la presencia de las patrullas policiales.