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Caen dos supuestos asaltantes tras persecución en San Pedro Sula

Los detenidos se conducían a bordo de un vehículo turismo color negro con placas HAZ 1428, el cual quedó varado en la vía con los neumáticos traseros ponchados

Caen dos supuestos asaltantes tras persecución en San Pedro Sula

La Policía Nacional investiga si los detenidos pertenecen a alguna banda dedicada a asaltos en la zona norte.

Diario La Prensa
San Pedro Sula

En una rápida intervención policial registrada en horas de la noche de ayer, se logró la captura de dos presuntos delincuentes tras una persecución en las inmediaciones de la colonia Brisas de Expocentro en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Según la información preliminar, los sospechosos (aún sin identificar) habrían cometido un asalto minutos antes e intentaron huir al percibir la presencia de las patrullas policiales.

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Los detenidos se conducían a bordo de un vehículo turismo color negro con placas HAZ 1428, el cual quedó varado en la vía con los neumáticos traseros ponchados.

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Tras ser neutralizados y sometidos en el pavimento, las autoridades procedieron a inspeccionar el automotor, encontrando en su interior varias maletas que presuntamente contienen objetos robados y servirán como evidencia sustancial durante el proceso de investigación.

Los capturados fueron remitidos a las fiscalías correspondientes para responder por los delitos de robo e intento de fuga, mientras la Policía Nacional continúa indagando si pertenecen a alguna banda dedicada a asaltos en la zona norte del país.

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Redacción La Prensa
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