Capturan a presunto integrante de la MS-13 con fuerte suma de dinero y droga en SPS

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), detuvieron a un hombre de 22 años, presunto integrante de la estructura criminal MS-13, durante una operación realizada en la colonia La Puerta, en San Pedro Sula, Cortés.
La detención fue ejecutada por agentes del #6 Batallón de la Policía Militar del Orden Público (BPMOP), mediante operaciones de seguimiento y vigilancia desarrolladas en ese sector de la ciudad.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el detenido sería presunto integrante de la MS-13 y es conocido con el alias de “El Niño”.
Durante la operación, las autoridades decomisaron un envoltorio que contenía polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, y dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana.
También se le encontraron L17,500 en efectivo, Q12,650 en moneda guatemalteca, MX$1,500 en moneda mexicana y 6 dólares.
El detenido fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes, junto con los indicios decomisados durante el operativo, para continuar con el procedimiento correspondiente conforme a la ley.