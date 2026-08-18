Capturan a presunto integrante de la MS-13 con fuerte suma de dinero y droga en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), detuvieron a un hombre de 22 años, presunto integrante de la estructura criminal MS-13, durante una operación realizada en la colonia La Puerta, en San Pedro Sula, Cortés.

La detención fue ejecutada por agentes del #6 Batallón de la Policía Militar del Orden Público (BPMOP), mediante operaciones de seguimiento y vigilancia desarrolladas en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el detenido sería presunto integrante de la MS-13 y es conocido con el alias de “El Niño”.