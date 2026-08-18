Capturan a dos sospechosos del asesinato de una pareja en Trujillo

Trujillo

En una reciente operación de alto impacto en el sector atlántico del país, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en apoyo a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal; además, son acusados del doble asesinato de una pareja campesina. Las capturas de Santiago Rodríguez y Javier Hernández se lograron mediante orden judicial y se llevaron a cabo tras varios despliegues de inteligencia en los sectores de Río Negro y Rigores, en la jurisdicción del municipio de Trujillo.

Según el expediente investigativo, los capturados estarían vinculados al sangriento ataque registrado en 2025 en la comunidad de Rigores, donde perdieron la vida la pareja conformada por José Luis Hernández y Suyapa Guillén. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Hernández y Guillén, quienes eran miembros de la finca campesina Gregorio Chávez, fueron interceptados por sujetos armados que, sin mediar palabra, los acribillaron a disparos para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.