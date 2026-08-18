Hallan muerta a joven de 19 años dentro de apartamento en La Entrada, Copán

Copán, Honduras

Zoé Cano , de 19 años, fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento del barrio La Joya, en La Entrada, Copán, este martes, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por el fuerte mal olor que salía del inmueble.

Al ingresar al apartamento, las autoridades localizaron el cuerpo de la joven al pie de una cama. En la escena había manchas de sangre y huellas de pisadas, tanto de calzado como de pies descalzos, que serán analizadas como parte de las investigaciones.

Durante el levantamiento cadavérico, personal de Medicina Forense constató que Zoé Cano presentaba varias heridas provocadas, aparentemente, con un arma blanca, además de lesiones en la zona del cuello.

Por las características de las lesiones encontradas en el cuerpo, las autoridades manejan preliminarmente que la joven pudo haber sostenido un altercado verbal y físico con la persona que le habría causado la muerte. Esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones.

Zoé Cano era residente de la colonia Nueva Suyapa y, según la información preliminar, se encontraba de visita en el apartamento donde fue encontrada. Las autoridades presumen que el crimen habría ocurrido desde el domingo 16 de agosto.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble, donde recolectaron indicios que podrían ayudar a establecer cómo ocurrieron los hechos y quién sería el responsable.