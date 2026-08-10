Hallan cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición en Nueva Arcadia

Nueva Arcadia, Honduras

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en medio de un cultivo de maíz en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

El hombre fue identificado como José Octavio Pineda, de 34 años. Pobladores de la zona localizaron el cuerpo en un área de cultivo, ubicada a la altura del desvío que comunica la colonia Juan Benito Montoya con la comunidad de Santa Luz.

Según allegados a la víctima, José Pineda se encontraba desaparecido desde hace varios días. Hasta el momento, se desconocen las causas y circunstancias de su muerte.