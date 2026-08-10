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Hallan cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición en Nueva Arcadia

Un hombre identificado como José Octavio Pineda fue encontrado sin vida en un área de cultivo, en Nueva Arcadia, Copán

Hallan cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición en Nueva Arcadia

José Octavio Pineda, de 34 años, fue encontrado sin vida en medio de un cultivo de maíz en Nueva Arcadia, Copán.

 Foto: LA PRENSA
Nueva Arcadia, Honduras

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en medio de un cultivo de maíz en el municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

El hombre fue identificado como José Octavio Pineda, de 34 años. Pobladores de la zona localizaron el cuerpo en un área de cultivo, ubicada a la altura del desvío que comunica la colonia Juan Benito Montoya con la comunidad de Santa Luz.

Según allegados a la víctima, José Pineda se encontraba desaparecido desde hace varios días. Hasta el momento, se desconocen las causas y circunstancias de su muerte.

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Los pobladores alertaron a las autoridades, quienes se movilizaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizará el levantamiento del cuerpo y su traslado para practicarle la autopsia correspondiente. Las autoridades investigan las causas de la muerte y buscan determinar si hubo terceras personas involucradas en el hecho.

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Redacción La Prensa
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