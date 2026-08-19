En estado de descomposición: misterio rodea la muerte de Zoé Cano en Copán

El hallazgo del cuerpo sin vida de Zoe Cano, de 18 años, generó consternación en La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán, luego de que la joven fuera localizada dentro de un apartamento del barrio La Joya.
El cadáver fue encontrado después de que vecinos alertaran al Sistema Nacional de Emergencias 911 por los fuertes olores que provenían del inmueble.
De acuerdo con la información preliminar, también habían observado la presencia de numerosas moscas alrededor de una de las habitaciones.
Agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para verificar el reporte y, al ingresar al apartamento, localizaron a la joven en avanzado estado de descomposición.
Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo hicieron necesario el desarrollo de diligencias forenses para establecer con precisión la causa y las circunstancias de su muerte.
Durante el levantamiento, los investigadores observaron aparentes heridas provocadas con un arma blanca en la zona del cuello, elemento que llevó a las autoridades a manejar el caso como una muerte violenta mientras avanzan las investigaciones.
En el inmueble también fueron localizadas huellas de calzado, consideradas un posible indicio para determinar quiénes estuvieron en el apartamento y establecer los movimientos registrados en el lugar antes o después de la muerte de Cano.
De manera preliminar se conoció que la joven residía en la colonia Nueva Suyapa y que habría llegado como visitante al apartamento donde finalmente fue encontrada. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el motivo del crimen ni han informado sobre personas detenidas o señaladas como responsables.
El inmueble permaneció bajo resguardo policial mientras los investigadores y personal especializado realizaron la inspección de la escena y recopilaron posibles evidencias que permitan esclarecer el caso.
La muerte de Cano también provocó numerosas muestras de pesar en redes sociales, donde la joven acostumbraba compartir fotografías y videos de su vida cotidiana. Personas que la conocían la describieron como una joven alegre, carismática y con muchos amigos, por lo que su fallecimiento causó particular conmoción entre quienes formaban parte de su entorno.