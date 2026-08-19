Identifican a hombre ultimado en la residencial Las Cascadas

CHOLOMA, HONDURAS

La víctima fue identificada como Juan Miguel Caballero Fernández, de 56 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado con un machete.

Un hombre fue asesinado la noche del martes en la residencial Las Cascadas, ubicada en el sector López Arellano, en el municipio de Choloma, Cortés.

El hecho violento se registró durante la noche, cuando Caballero Fernández se encontraba en el sector. Hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Tras reportarse el ataque, elementos de seguridad se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar las primeras investigaciones.

Personal de Medicina Forense también realizó el levantamiento del cuerpo, mientras las autoridades trabajan en la recopilación de evidencias que permitan esclarecer el móvil del homicidio.

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La Policía inició las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable del asesinato de Juan Miguel Caballero Fernández.

Las autoridades no han informado hasta ahora sobre personas detenidas en relación con este nuevo hecho violento registrado en Choloma.