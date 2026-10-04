Rafa Márquez admite la realidad tras el 3-0 de Estados Unidos a México

Arizona, Estados Unidos.

Rafael Márquez puso el foco en los errores que terminaron marcando la derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos. Después de los empates frente a Colombia y Perú, el entrenador sufrió su primera caída al frente del Tri y fue contundente al señalar que su equipo prácticamente le regaló los tres goles al conjunto estadounidense. “Han sido errores muy groseros que, bueno, al final le regalas casi casi estos tres goles al equipo rival”, reconoció Márquez durante la conferencia de prensa posterior al partido, el tercero que dirige como seleccionador mexicano.

A pesar del duro resultado, el técnico consideró que México mostró aspectos positivos durante buena parte del primer tiempo, especialmente antes de recibir el primer tanto. Destacó la posesión de balón, la presencia en campo contrario y la capacidad para acercarse al área estadounidense, aunque admitió que al equipo todavía le falta mayor claridad en los metros finales. “Sí nos falta un poco más de claridad para el frente, para el último tercio, generar más jugadas”, explicó. Para Márquez, el principal punto de quiebre estuvo en las equivocaciones defensivas que permitieron a Estados Unidos tomar ventaja y posteriormente ampliar la diferencia. El entrenador, sin embargo, considera que se trata de aspectos que pueden corregirse con trabajo: “Son errores que son corregibles, obviamente”, aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El estratega mexicano también dejó claro que su confianza no desaparece pese al resultado. Márquez se aferra al funcionamiento que mostró su equipo durante los primeros minutos y pretende que ese nivel pueda mantenerse durante más tiempo, pero evitando las desconcentraciones que terminaron condicionando el encuentro. “Esto es un proceso y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28”, manifestó.

Preocupación por la falta de gol

Otro de los temas que dejó la derrota fue la poca producción ofensiva de México. Después de tres partidos bajo la dirección de Márquez, el combinado nacional apenas suma dos goles, ambos conseguidos en los empates ante Colombia y Perú. El seleccionador reconoció que la falta de contundencia es una situación que ya había detectado desde sus primeros partidos al frente del equipo y que todavía no logra solucionar. “Ya lo hemos dicho desde el primer partido, quizás no estamos generando eso, nos está costando un poco de trabajo”, admitió. Márquez considera que la solución pasa por generar un mayor volumen de oportunidades y, al mismo tiempo, darle mejores condiciones a los delanteros para que puedan finalizar las jugadas. El poco tiempo de trabajo entre cada compromiso representa una dificultad, pero el entrenador insiste en que deberán aprovechar cada sesión. “Tenemos que seguir insistiendo, trabajando, con el poco tiempo que tenemos, para darle más claridad”, explicó.

MENSAJE SOBRE SANTIAGO GIMÉNEZ

Uno de los nombres señalados tras la derrota fue Santiago Giménez. El delantero mexicano todavía busca recuperar su mejor versión y Márquez considera que la falta de continuidad es un factor importante. El técnico explicó que darle minutos con la selección también forma parte de la estrategia para ayudarlo a recuperar ritmo y alcanzar una mejor condición futbolística: “Sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma”, señaló.