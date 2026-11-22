La Policía Nacional de Honduras reveló que los tres hombres abatidos durante un enfrentamiento armado en el departamento de Yoro tenían tatuajes con las siglas del denominado Cartel del Diablo, estructura criminal contra la que las autoridades mantienen una intensa operación para capturar a sus integrantes y localizar al cabecilla.
A través de sus redes sociales, la institución policial informó que finalizó el proceso de levantamiento cadavérico de los tres sospechosos y advirtió que continuará la búsqueda de los demás integrantes de la organización.
"Van a caer, vivos o como las circunstancias lo permitan", publicó la Policía, al señalar que el procedimiento legal continúa.
En las fotografías difundidas por las autoridades se observan tatuajes con las iniciales "CDD", que corresponderían al Cartel del Diablo.
En una de las imágenes se aprecia que uno de los fallecidos tenía las letras tatuadas en la frente, mientras que en otra fotografía se observa la misma inscripción en el pecho.
Los tres hombres fueron identificados preliminarmente como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de "Minikeke"; Jeferson Alexis Murillo, alias "Pastelito"; y Ciro Laínez Martínez.
Los sospechosos murieron el sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento con equipos policiales y militares en una zona montañosa de Yoro.
De acuerdo con los reportes policiales, el enfrentamiento ocurrió durante allanamientos y operaciones especiales ejecutadas en municipios intervenidos del departamento. El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Lenin Pineda Bocanegra, confirmó que los tres sospechosos murieron durante el intercambio de disparos.
Las autoridades informaron que otros presuntos integrantes de la estructura criminal lograron escapar, por lo que las operaciones de búsqueda y persecución continuaron. Asimismo, aseguraron que ningún agente policial resultó herido durante el enfrentamiento.
Durante las intervenciones, los equipos de seguridad también localizaron un campamento que presuntamente era utilizado por integrantes de la organización. En el lugar encontraron armas de grueso calibre, antenas de internet satelital, paneles solares, ropa y provisiones de alimentos, además de una figura en miniatura de la Santa Muerte.