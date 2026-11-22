Un juez dictó ayer detención judicial contra Kensy Ivette García Torres, acusada por el Ministerio Público del delito de lavado de activos agravado tras detectar movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.
La medida fue obtenida por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) durante la audiencia de declaración de imputado.
La captura de Kensy Ivette García se realizó el sábado durante un operativo de allanamiento realizado en la residencial Cedritos de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
En la operación participaron agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con el respaldo de elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Tras la resolución judicial, el tribunal programó la audiencia inicial para el próximo martes 24 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana. En esa etapa procesal, el ente acusador presentará los indicios recopilados para solicitar el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva contra la encausada.
De acuerdo con un dictamen financiero incorporado al expediente investigativo, la hondureña presuntamente realizó transacciones de dinero por un monto superior a los 30 millones de lempiras. Hasta el momento se desconoce el origen lícito de dichos fondos.
Las diligencias contra Kensy Ivette García forman parte de una investigación conjunta desarrollada mediante el intercambio de información entre agentes contra el crimen organizado de la ATIC y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
El historial judicial de la ahora detenida incluye una condena previa en territorio estadounidense. En 2022, García Torres firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Miami, tras lo cual la Corte del Distrito Sur de Florida la sentenció a tres años de prisión por delitos vinculados al blanqueo de capitales.
En ese proceso ante la justicia norteamericana, la hondureña admitió haber participado entre 2018 y 2019 en un esquema financiero mediante el cual dio apariencia lícita a más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
El Ministerio Público, entre 2021 y 2022, la Fescco y la ATIC ejecutaron dos fases de la denominada Operación Maremoto, dirigida contra el extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo y sus socios, entre quienes figuraba la actual acusada, logrando el aseguramiento de 162 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, embarcaciones y vehículos.