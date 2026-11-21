San Pedro Sula, Honduras. La Navidad comienza a sentirse en San Pedro Sula con el aroma del maíz, las hojas de tamal y los condimentos que anuncian una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la temporada. A pocas semanas de las fiestas de fin de año, los negocios dedicados a su elaboración se preparan para atender una mayor demanda, mientras enfrentan el incremento en el precio de algunos ingredientes.
Aunque los tamales forman parte del consumo habitual de muchas familias sampedranas durante todo el año, en diciembre su preparación y venta cobran mayor protagonismo. Actualmente, en distintos puntos de la ciudad, el precio de un tamal oscila entre los 20 y 25 lempiras, dependiendo de su tamaño y los ingredientes que contiene.
Sin embargo, los comerciantes reconocen que mantener estos precios representa un desafío ante las variaciones en el costo de productos como las hojas para envolverlos, la papa, el maíz, la manteca de cerdo y las carnes, ingredientes indispensables para su preparación.
En el negocio Tamales La Doña, con 25 años de trayectoria y ubicado en la colonia Hermosa Provincia, la producción alcanza entre 300 y 400 unidades diarias. Esta actividad involucra a varios integrantes de una misma familia y requiere largas jornadas de trabajo que comienzan desde la noche anterior.
Eslin Guerra explicó que preparar tamales es un proceso que comienza desde la noche anterior y se extiende hasta las primeras horas de la madrugada. La jornada implica cocer las hojas y el maíz, llevar este último al molino, preparar los condimentos, cocinar las carnes y finalmente envolver cada unidad.
En este establecimiento elaboran tamales de cerdo y pollo, además de variedades especiales que incluyen garbanzos, aceitunas, pasas y chícharos. También ofrecen una presentación sencilla, que lleva un trozo de carne, arroz y una masa condimentada.
El precio de los tamales tradicionales es de 20 lempiras, mientras que los de frijoles fritos, conocidos como pisques, se comercializan a 15 lempiras.
Guerra manifestó que, pese al incremento en los costos de algunos ingredientes, buscan mantener los precios para no afectar a sus compradores, incluso durante la temporada de mayor movimiento comercial.
"Nosotros tratamos siempre de mantener el precio al cliente. No porque venga la temporada alta uno viene y le incrementa, porque esta temporada pasa", expresó.
La producción requiere una considerable cantidad de materia prima. En Tamales La Doña llegan a cocinar hasta 200 libras de maíz en una jornada, volumen que permite abastecer la demanda diaria.
El trabajo comienza aproximadamente a las 9:00 de la noche, cuando inicia el proceso de envolver los tamales. La actividad se extiende hasta la 1:00 o 2:00 de la madrugada, cuando las unidades quedan en cocción durante varias horas.
La última olla se apaga alrededor de las 5:30 de la mañana, por lo que los primeros clientes pueden encontrar tamales recién preparados desde tempranas horas.
El negocio es un emprendimiento familiar en el que participan ocho hermanos junto a su madre, quien continúa al frente de la actividad. Además, la operación genera oportunidades de trabajo para otras personas.
Los tamales se acompañan con chile, encurtido preparado en casa y, como cortesía, un vaso de café para los clientes.
El establecimiento atiende de lunes a domingo, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, en la colonia Hermosa Provincia, séptima calle, entre la 19 y 20 avenida, una cuadra abajo de la iglesia La Luz del Mundo.
Costo de los ingredientes
Un monitoreo realizado por un equipo periodístico de Diario LA PRENSA en los mercados de San Pedro Sula refleja los precios de algunos de los productos utilizados para elaborar tamales.
Las hojas para envolverlos se comercializan entre 10 y 15 lempiras; la libra de papa cuesta alrededor de 20 lempiras y la libra de maíz alcanza los 10 lempiras.
En cuanto a las carnes, la libra de cerdo se encuentra desde los 65 lempiras, mientras que la de pollo ronda los 35 lempiras. Por su parte, una bolsa de dos libras de manteca de cerdo cuesta aproximadamente 60 lempiras.
Estos costos representan parte de los gastos que deben asumir los comerciantes para mantener la producción, especialmente cuando se acerca diciembre y aumenta el consumo de este platillo tradicional.
Mientras se acerca la Nochebuena, los negocios de tamales se alistan para una de las temporadas más importantes del año, en la que el trabajo comienza desde la noche y se prolonga hasta el amanecer para llevar a las mesas sampedranas un alimento que forma parte de las celebraciones navideñas.