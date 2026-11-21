San Pedro Sula, Honduras. La Navidad comienza a sentirse en San Pedro Sula con el aroma del maíz, las hojas de tamal y los condimentos que anuncian una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de la temporada. A pocas semanas de las fiestas de fin de año, los negocios dedicados a su elaboración se preparan para atender una mayor demanda, mientras enfrentan el incremento en el precio de algunos ingredientes.

Aunque los tamales forman parte del consumo habitual de muchas familias sampedranas durante todo el año, en diciembre su preparación y venta cobran mayor protagonismo. Actualmente, en distintos puntos de la ciudad, el precio de un tamal oscila entre los 20 y 25 lempiras, dependiendo de su tamaño y los ingredientes que contiene.

Sin embargo, los comerciantes reconocen que mantener estos precios representa un desafío ante las variaciones en el costo de productos como las hojas para envolverlos, la papa, el maíz, la manteca de cerdo y las carnes, ingredientes indispensables para su preparación.

En el negocio Tamales La Doña, con 25 años de trayectoria y ubicado en la colonia Hermosa Provincia, la producción alcanza entre 300 y 400 unidades diarias. Esta actividad involucra a varios integrantes de una misma familia y requiere largas jornadas de trabajo que comienzan desde la noche anterior.

Eslin Guerra explicó que preparar tamales es un proceso que comienza desde la noche anterior y se extiende hasta las primeras horas de la madrugada. La jornada implica cocer las hojas y el maíz, llevar este último al molino, preparar los condimentos, cocinar las carnes y finalmente envolver cada unidad.

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En este establecimiento elaboran tamales de cerdo y pollo, además de variedades especiales que incluyen garbanzos, aceitunas, pasas y chícharos. También ofrecen una presentación sencilla, que lleva un trozo de carne, arroz y una masa condimentada.

El precio de los tamales tradicionales es de 20 lempiras, mientras que los de frijoles fritos, conocidos como pisques, se comercializan a 15 lempiras.