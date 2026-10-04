Lula afirma estar "confiado" de su victoria al votar en las presidenciales de Brasil

São Paulo, Brasil. El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar "confiado" de ganar las elecciones generales al votar este domingo en una escuela de la periferia de São Paulo. Lula votó hacia las 9:15 hora local (12:15 hora GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en el municipio de São Bernardo do Campo, entre las arengas de una multitud de seguidores que esperaban desde temprano la llegada del presidente.

"Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones", dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela. El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía "queda mucho por hacer" en Brasil. "Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país", señaló.