Lula pide "matar la desgracia" y vencer a Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil

São Paulo, Brasil. El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este viernes durante un caminata en Río de Janeiro "matar la desgracia" y vencer al senador Flávio Bolsonaro este domingo en la primera vuelta de los comicios. Lula llenó las calles del centro de la ciudad para movilizar a sus votantes en favor de la "democracia" y contra la extrema derecha, y tratar de ganar las elecciones sin necesidad de ronda de desempate, algo que no sucede desde 1998. Para lanzar este mensaje, eligió el barrio de Cinelandia, lugar de las manifestaciones multitudinarias contra la dictadura militar en los años 80.

"Lo que está en juego no es la victoria de un hombre, sino de una idea: la democracia", declaró subido a un camión, en referencia al intento de golpe de Estado por el que el exmandatario Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, fue condenado en 2025 a 27 años de cárcel. Lula cargó, además, contra el rival por sus vínculos con el banquero encarcelado Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master y presunto responsable del mayor fraude financiero de la historia de Brasil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No podemos permitir que la cuadrilla del Banco Master vuelva a gobernar este país", afirmó.