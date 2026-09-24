Lula dice que en la Presidencia brasileña no hay espacio para representantes de la milicia

Río de Janeiro, Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a ser reelegido en las presidenciales de Brasil del 4 de octubre, afirmó este jueves que en la Presidencia no hay espacio para "representantes de la milicia", en una referencia a su principal rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. "Quería decirles que, de la misma forma en que Brasil no cabe en el patio trasero de nadie, en el Palacio (presidencial) de Planalto no cabe la representación de milicianos", afirmó el líder progresista en un mitin electoral en São Gonzalo, municipio de la empobrecida periferia de Río de Janeiro. El gobernante no citó ningún nombre al hacer su acusación, pero hizo numerosas críticas a sus adversarios de derecha y referencias a los supuestos vínculos de la familia Bolsonaro con los grupos parapoliciales que controlan varias favelas en Río.

Poco antes de Lula, el exalcalde de Río de Janeiro Eduardo Paes, aliado del presidente y que aspira a la gobernación de este estado, afirmó que casi la mitad del territorio de São Gonzalo, ciudad con cerca de 900,000 habitantes, es dominado por organizaciones criminales que establecieron un poder paralelo. "Los aliados de Bolsonaro gobiernan desde hace ocho años este estado y no hicieron nada para recuperar los territorios tomados por el crimen", afirmó Paes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lula le pidió igualmente a los asistentes al acto que no voten por representantes de la extrema derecha y del fascismo que aspiran a mandatos en el Congreso en las legislativas, programadas también para el 4 de octubre.

"No podemos permitir que la derecha forme una mayoría en el Senado porque, si lo hacen, ellos van a transformar este país en un infierno", afirmó. Según el dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), un senador "mal intencionado" y opositor del que sería su cuarto mandato va a intentar de todo para boicotear el Gobierno. "Lo que está en juego en las próximas elecciones es la democracia o la barbarie", afirmó.