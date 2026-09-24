Amnistía Internacional denuncia que EE UU violó derechos humanos en operaciones migratorias

Nueva York. Amnistía Internacional denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos (DD. HH.) en operaciones migratorias federales en Washington D. C., Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026. La ONG así lo concluyó tras investigar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales en esas operaciones, realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales. Los resultados de la pesquisa están contenidos en un informe de 130 páginas, publicado hoy bajo el título "Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE". Las violaciones de DD. HH. constatadas por la ONG incluyen discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial, indica un sumario. También "represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Posibles "ejecuciones extrajudiciales"

Según AI, el sistema de detención y deportación masivas del Gobierno de Donald Trump está impulsado por "discursos falsos, xenófobos y racistas" y "teorías de supremacía blanca", y dirigido "al mayor número posible de personas racializadas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas". En ese sentido, detalla que las operaciones en las cuatro urbes se basaron en acciones discriminatorias por motivos raciales, lo que derivó en detenciones arbitrarias, y fueron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de los agentes federales. En concreto, AI enumera como ejemplos de uso ilegítimo de la fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington DC. "Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", señala el documento. Asimismo, denuncia la represión de protestas y el uso de armas de letalidad reducida como gas lacrimógeno y 'spray' de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores o manifestantes, así como el uso de tecnologías de reconocimiento facial que violan el derecho a la privacidad.

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