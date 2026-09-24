El huracán Polo baja a categoría 4 frente al Pacífico mexicano, pero mantiene lluvias

Ciudad de México, México. El huracán Polo se debilitó este jueves a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y provocará lluvias intensas y oleaje de hasta ocho metros en el occidente del país. A las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno presentaba rachas de viento de hasta 315 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Polo había recuperado durante la madrugada la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, tras experimentar fluctuaciones de intensidad durante las últimas horas mientras se desplaza frente a las costas del suroeste mexicano. El SMN pronosticó lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, así como en Colima y zonas de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur y costa de Nayarit y el oeste de Guerrero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.