Una prestigiosa universidad pasa a clases virtuales tras presuntos abusos

Nueva Delhi, India. El centro universitario femenino Lady Shri Ram (LSR), uno de los más conocidos de Nueva Delhi, suspendió este miércoles sus clases presenciales después de la presunta violación grupal de una menor en un parque cercano y de una operación policial para detener a uno de los sospechosos junto al campus. Según confirmó a EFE una fuente administrativa del centro, las clases fueron trasladadas a modalidad virtual por motivos de seguridad tras la conmoción provocada por el caso y la detención de uno de los sospechosos en la parte trasera del complejo. "Tras enterarnos del lamentable incidente, cancelamos las clases. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son la prioridad", aseguró el martes a los medios la rectora universitaria, Kanika K. Ahuja.

Varias estudiantes denunciaron la falta de medidas de seguridad en los alrededores del centro, principalmente en la zona próxima a la parte trasera del campus. "La parte de atrás es insegura, hemos visto a hombres masturbarse y de noche apenas hay luz", explicó a EFE una joven bajo condición de anonimato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las estudiantes exigen garantías

La suspensión de las clases provocó críticas entre estudiantes y representantes políticos, que cuestionaron que la respuesta a la violencia contra las mujeres pase por limitar su acceso a las aulas o a los espacios públicos.

"Si la respuesta ante los espacios públicos inseguros es retirar a las mujeres de ellos, corremos el riesgo de confundir las restricciones con la seguridad", aseguró a EFE la representante del sindicato estudiantil del LSR, Anusha Garg. Unas 200 alumnas se manifestaron este miércoles a las puertas del campus para exigir mayores medidas de seguridad y protección para las mujeres. "Las medidas temporales pueden ser necesarias en ocasiones, pero la respuesta a largo plazo debe ser hacer más seguros los trayectos cotidianos, el transporte y los espacios públicos, de modo que las mujeres puedan continuar con su educación y su vida diaria sin miedo", agregó Garg.



Varias agresiones en septiembre