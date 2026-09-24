Al menos siete muertos en un ataque ruso a una explotación agrícola de Járkov

Kiev, Ucrania. Al menos siete personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un ataque ruso con dron contra una explotación agrícola de la región de Járkov del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de X el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski.

Según ha explicado en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Siniégubov, la explotación atacada se encuentra en la localidad de Stará Gnilitsia.

Siniégubov ha publicado una imagen de un almacén de vegetales parcialmente destruido por el ataque.