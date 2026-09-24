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Al menos siete muertos en un ataque ruso a una explotación agrícola de Járkov

El ministro comentó que las fuerzas rusas llevan a cabo desde hace semanas una agresiva campaña de ataques a la industria agrícola ucraniana

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 11:44 -
  • Agencia EFE
Al menos siete muertos en un ataque ruso a una explotación agrícola de Járkov

Kiev, Ucrania. Al menos siete personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un ataque ruso con dron contra una explotación agrícola de la región de Járkov del noreste de Ucrania, según informó en su cuenta de X el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski.

Según ha explicado en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Siniégubov, la explotación atacada se encuentra en la localidad de Stará Gnilitsia.

Siniégubov ha publicado una imagen de un almacén de vegetales parcialmente destruido por el ataque.

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El primer ministro Koretski ha calificado esta acción de Rusia de “crimen de guerra”.

Las fuerzas rusas llevan a cabo desde hace semanas una agresiva campaña de ataques a la industria agrícola ucraniana y a supermercados y otros negocios fundamentales para el suministro de productos básicos a la población en Ucrania.

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