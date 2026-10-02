¿Cuando es el último partido de Messi? Él crack argentino arribo a su país este día

Buenos Aires, Argentina.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este viernes a su ciudad natal, Rosario, procedente de Estados Unidos y acompañado por su familia, cuatro días antes del amistoso ante Benín, que marcará su despedida del combinado nacional ante el público local. El avión privado en el que viajaron Messi, su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini, aterrizó en horas tempranas de este día en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, situada a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, donde el capitán disputará el próximo martes su último partido con la selección argentina. El futbolista se trasladó a su residencia en la localidad de Funes, en las afueras de Rosario, donde tiene previsto permanecer durante el fin de semana antes de incorporarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La llegada del delantero del Inter Miami tuvo lugar antes de lo previsto. Se esperaba que se sumara a la selección después del partido que Argentina disputará este sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el segundo de los tres amistosos programados para esta ventana internacional. No está previsto que Messi participe en ese encuentro, pero podría viajar a Buenos Aires para acompañar al plantel, aunque por el momento no existe confirmación sobre esa posibilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El martes 6 de octubre, Argentina se enfrentará a Benín también en el estadio Monumental en el partido organizado como despedida de Messi de la selección ante su público.