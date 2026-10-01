Messi es noticia en España: adquiere club de Segunda División

Madrid, España.

El CD Eldense se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva en el verano de 2021 cuando Pascual Pérez adquirió el club junto con René Ramos , hermano y representante de Sergio Ramos, campeón del mundo en 2010.

El astro argentino Lionel Messi se ha convertido oficialmente desde este jueves en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense , club de la segunda división española, y es el tercero en el último año en el club alicantino.

En aquel momento, el club alicantino había ascendido a Segunda Federación, cuarto nivel del fútbol español, y René Ramos se convirtió en el nuevo director deportivo del Eldense después de adquirir el 50 por ciento de las acciones de la SAD. Su primera contratación fue la de José Juan Romero c omo entrenador, con el que el Eldense subió a Primera RFEF .

La otra mitad de la propiedad azulgrana quedó en manos de Pascual Pérez , presidente del club hasta septiembre de 2025, hace justo un año, cuando traspasó su paquete accionarial al grupo inversor colombiano liderado por Juan Carlos Trujillo y su esposa Carolina Holguín , presidenta del Eldense en los últimos once meses.

Con el hermano de Sergio Ramos en el control del Eldense se empezó a gestar el crecimiento de la entidad alicantina hasta llegar al fútbol profesional en junio de 2023, un año después de la desvinculación del agente sevillano del Deportivo.

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Pascual Pérez fue el dirigente que cambió la historia reciente del Eldense, un club que durante más de medio siglo ha transitado por categorías menores del fútbol español.

Sin embargo, tras el ascenso a LaLiga Hypermotion hace tres años, el empresario eldense puso a la venta su paquete accionarial, llegando a entablar negociaciones con el exfutbolista Juanfran Torres en abril de 2024, que finalmente no llegaron a concretarse.

En cambio, a principios de octubre de 2025, Pascual Pérez llegó a un acuerdo con un fondo inversor colombiano para el traspaso del 100% de las acciones del Eldense. Tras esta operación, Carolina Holguín se convirtió en la primera mujer en la presidencia de un club centenario y decano en la provincia de Alicante.

Casi un año después y pese a lograr el ascenso al fútbol profesional español, el grupo de inversión TH alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista argentino Leo Messi para la venta del Eldense que se acaba de hacer oficial por parte del club.