Argentina, sin Messi venció a Bolivia en amistoso: apareció sorpresivo goleador

Buenos Aires, Argentina.

La Selección Argentina goleó este miércoles por 4-0 a la de Bolivia en un partido amistoso jugado en el Estadio Mario Kempes, el primero desde la final del Mundial de Norteamerica y a 6 días del encuentro contra Benín que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Lautaro Martínez en el minuto 19, Nicolás Paz en el 29, Cristian 'Cuti' Romero (m.52) y José Manuel 'Flaco' López (m.86), marcaron los goles de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Martínez y Romero, dos de los anotadores, han sido los capitanes elegidos por Scaloni en ausencia de Messi.

Con aforo reducido para cumplir con la sanción impuesta por la FIFA, el partido de hoy marcó el debut de Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez.