  1. Inicio
  2. · Deportes

Argentina, sin Messi venció a Bolivia en amistoso: apareció sorpresivo goleador

La subcampeona del mundo volvió a sonreir y se impuso sin problemas a Bolivia.

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 19:12 -
  • Agencia EFE
Buenos Aires, Argentina.

La Selección Argentina goleó este miércoles por 4-0 a la de Bolivia en un partido amistoso jugado en el Estadio Mario Kempes, el primero desde la final del Mundial de Norteamerica y a 6 días del encuentro contra Benín que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Lautaro Martínez en el minuto 19, Nicolás Paz en el 29, Cristian 'Cuti' Romero (m.52) y José Manuel 'Flaco' López (m.86), marcaron los goles de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Martínez y Romero, dos de los anotadores, han sido los capitanes elegidos por Scaloni en ausencia de Messi.

Con aforo reducido para cumplir con la sanción impuesta por la FIFA, el partido de hoy marcó el debut de Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Leonel Flores y Valentín Gómez.

Cristiano es atacado tras rebeldía con Portugal: “Envidia a Messi”

De esta forma, el seleccionador completó hoy 70 jugadores promovidos al estrenos con el equipo absoluto.

Para Bolivia, en tanto, es la segunda derrota tras quedar eliminada en la repesca al Mundial con Irak. El domingo pasado había perdido por 2-0 ante Paraguay en el Audi Field de Washington.

El partido de hoy exhibió un amplio dominio del equipo local, que rompió el equilibrio en el minuto 19 tras un pase en profundidad de Alexis Mac Allister para la definición de Lautaro Martínez ante Guillermo Viscarra.

El segundo tanto llegó en el minuto 29 con un pase de Exequiel Palacios. A continuación 'Nico' Paz la picó ante la salida de Viscarra.

Luego Argentina dosificó el esfuerzo. Llegó entonces una rotación de jugadores en el comienzo del segundo tiempo y en el minuto 52 ‘Cuti’ Romero amplió.

Inglaterra sonríe de la mano de Gordon y Kane en la Nations League

El último gol llegó a dos minutos del final con un arranque de Leonel Flores y una asistencia a 'el Flaco' López, quien firmó su primer gol con la Albiceleste.

Luego de esta goleada, Argentina afrontará dos duelos en el Estadio Monumental de Núñez, el sábado contra Burkina Faso y el martes contra Benín, el rival que observará de primera mano la despedida de la selección de Lionel Messi.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias