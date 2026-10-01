Caso Lindsay Clancy: Juez rechaza liberar de cargos a la madre acusada de matar a sus tres hijos

Nueva York, Estados Unidos. El juez a cargo del caso contra Lindsay Clancy por el presunto asesinato de sus tres hijos pequeños se negó este jueves a declararla no culpable, rechazando así una moción de la defensa que sostenía que no había pruebas suficientes para demostrar que ella fue la responsable del crimen.

El juez William Sullivan aseguró hoy en su decisión que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para "permitir que un jurado racional determine, más allá de toda duda razonable, los elementos del cargo de asesinato".

Así, el juez rechazó los nuevos planteamientos de su abogado Kevin Reddington, de que la Fiscalía no presentó suficiente evidencia para comprobar que Clancy asesinó a sus hijos Cora, 5, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses, a los que estranguló, o que era penalmente responsable.

En el juicio contra Clancy, que concluyó el pasado 4 de septiembre sin que el jurado lograra un veredicto, su defensa justificó que ella no era penalmente responsable debido a una psicosis posparto, por ende la defensa no debatió que la acusada hubiera cometido los asesinatos en el domicilio familiar de Massachusetts en 2023.

No obstante, en una audiencia celebrada a principios de esta semana, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, quiso convencer al juez de que la Fiscalía no había presentado ninguna prueba de que Clancy hubiera cometido los asesinatos. En cambio, los fiscales sostuvieron que existían pruebas abundantes y calificaron de “ridículo” el argumento de Reddington.

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El juez del caso, William Sullivan indicó que, a los efectos de su decisión, estaba obligado a analizar las pruebas desde la perspectiva más favorable para la Fiscalía, y que correspondía al jurado y no al juez decidir si dar crédito a los peritos de la defensa que declararon que Clancy no era responsable de sus actos debido a una enfermedad mental.

“Se presentaron pruebas, tanto físicas como circunstanciales, que permitirían a un juzgador racional de los hechos determinar, más allá de toda duda razonable, los elementos del cargo de homicidio”, escribió Sullivan.

Durante el primer juicio, los fiscales aceptaron que Clancy tenía problemas de salud mental que incluso había estado meses internada y en tratamiento en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, aseguraron que ella sabía lo que hacía cuando estranguló a los niños –el más pequeño tenía apenas 8 meses– y luego intentó suicidarse.

El juez Sullivan tuvo que declarar nulo el juicio, ya que el jurado se dividió 11 a 1 a favor de absolver a Clancy de los cargos de homicidio.

Durante la audiencia del martes, Reddington afirmó que todo el caso “se basaba en especulaciones” y procedió a enumerar las deficiencias en la argumentación de la Fiscalía. Aseguró que la policía casi no hizo investigaciones del caso y que existían dudas en torno al estado de Clancy en la noche de los asesinatos y su falta de memoria sobre lo ocurrido.