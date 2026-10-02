La IA se manifiesta con 3 frentes de desinformación en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La inteligencia artificial (IA) se utiliza para desinformar en Honduras mediante imágenes que aparentan ser fotografías, videos de acontecimientos inexistentes y contenidos auténticos intervenidos para cambiar su significado. Las modalidades comparten una ventaja para el engaño: presentan algo que el público puede ver o escuchar como si fuera un registro de la realidad. El análisis de 66 incidentes registrados por LA PRENSA Verifica y EH Verifica permiten distinguir esas manifestaciones. Por tipo de contenido, 40 corresponden a imágenes creadas, 14 a videos creados y 12 a contenido manipulado. Las primeras dos modalidades suman 54 registros, el 81.8%: en esta base predomina la creación de material sobre la intervención de piezas existentes. La diferencia importa porque cambia el punto donde se introduce la falsedad. Una escena generada puede inventar lo que supuestamente ocurrió; una grabación manipulada puede conservar una situación auténtica y sustituir lo que alguien dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para comprender el engaño hay que examinar tanto el contenido como la historia que le atribuye la publicación.

Aparentar un registro

Las imágenes creadas representan el 60.6% de los registros por tipo de contenido. Es la modalidad más frecuente de la base y muestra que la desinformación con IA no depende exclusivamente de voces imitadas o videos complejos. Una escena estática puede aparentar una prueba cuando se presenta como fotografía de un acontecimiento. Las verificaciones sobre la masacre de Trujillo ilustran esa operación. Tras el ataque del 21 de mayo de 2026, circularon imágenes que pretendían mostrar víctimas y escenas del crimen. LA PRENSA Verifica identificó inconsistencias en textos, uniformes y figuras humanas, junto con indicios de herramientas de detección. No eran fotografías auténticas del hecho. En este caso, la tragedia existía, pero el material que supuestamente la documentaba había sido fabricado. La imagen podía incorporar al relato cuerpos, posiciones o actuaciones que no estaban acreditados. Así, el engaño alteraba la representación de un acontecimiento real sin necesitar inventarlo desde el comienzo. La imagen de supuestos rescatados tras el derrumbe del anillo periférico de Tegucigalpa respondió a una lógica semejante. La emergencia del 23 de junio y las labores de socorro eran reales; el contenido difundido no documentaba ese rescate. Vincularlo con una noticia comprobada podía facilitar que la fabricación pareciera un testimonio. La información distingue, además, entre formato y tipo de contenido: registra 42 imágenes y 24 videos, frente a 40 imágenes creadas, 14 videos creados y 12 contenidos manipulados. Son clasificaciones del mismo conjunto; sumarlas duplicaría el universo. Sin un cruce entre ambas, tampoco corresponde asignar los contenidos manipulados a un formato específico.

Material intervenido