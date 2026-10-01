Video de Manuel Zelaya llamando a protestas es de marzo de 2026, no de octubre

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video del expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, en el que llama a la militancia de Libertad y Refundación (Libre) a organizar manifestaciones y plantones en diferentes municipios de Honduras. Sin embargo, es engañoso. Aunque las declaraciones son auténticas, el fragmento corresponde a marzo de 2026 y se comparte como si fuera un hecho reciente. “Debemos prepararnos en todos los municipios (...) hacer plantones en cada municipio. Lo vamos a hacer pacíficamente, pero lo vamos a hacer con carácter y valentía”, dice el exmandatario en el video difundido en Facebook, compartido más de 560 veces desde el 30 de septiembre.

Manuel Zelaya Rosales ejerció la presidencia de Honduras entre enero de 2006 y junio de 2009. Tras dejar la presidencia, Zelaya participó en la conformación de Libertad y Refundación (Libre), partido surgido después de la crisis política de 2009 y que posteriormente se convirtió en una de las principales fuerzas políticas del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zelaya ha ocupado la coordinación de Libre y ha mantenido una participación activa en sus decisiones y actividades políticas. En septiembre de 2026, Libre volvió a llamar a sus militantes a participar en movilizaciones. El 15 de septiembre, por ejemplo, el partido realizó una marcha en Tegucigalpa, mientras Zelaya, desde México, pidió a sus bases atender la convocatoria. De igual manera, recientemente se han registrado protestas de distintos sectores de la sociedad debido al aumento en los precios de los combustibles, según EL HERALDO. El 28 de septiembre se registraron bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del país en rechazo al incremento de los precios de los combustibles. Hubo acciones en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, así como en sectores de Yoro y Santa Bárbara. Las protestas involucraron a conductores, transportistas y otros manifestantes, aunque no existió una convocatoria oficial de las organizaciones del transporte para realizar un paro nacional. En San Pedro Sula, conductores y ayudantes del transporte público bloquearon durante varias horas algunas de las principales vías de entrada y salida de la ciudad. LA PRENSA reportó que esas acciones no habían sido convocadas oficialmente por la dirigencia del transporte de la zona norte. Las manifestaciones por los combustibles continuaron en los días siguientes. Entre la tarde del 29 y la madrugada del 30 de septiembre se registraron protestas en Cofradía, Cortés, donde hubo bloqueos y, posteriormente, enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales durante las acciones de desalojo.

Video antiguo

Para rastrear el origen del material, LA PRENSA Verifica extrajo fotogramas del video y los sometió a una búsqueda inversa mediante Google Lens. El procedimiento permitió localizar un registro previo del contenido audiovisual, publicado por el medio de comunicación Confidencial HN el 23 de marzo de 2026. Ese día, Zelaya Rosales llegó al Congreso Nacional acompañado de la excandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, para apoyar al entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien en ese momento enfrentaba la posibilidad de que se promoviera un juicio político en su contra en el Congreso Nacional. LA PRENSA informó que ese mismo día el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, había convocado a sesión y se esperaba que pudiera presentarse la propuesta de juicio político contra Ochoa. En la secuencia, Zelaya afirmaba: “Compañeros y compañeras, aquí estamos para apoyar a nuestros diputados al Congreso Nacional de la República. Adelante, diputados y diputadas al Congreso, defiendan la dignidad del pueblo hondureño. En ustedes confiamos. En ustedes depositamos nuestro amor a Honduras y al pueblo que tanto necesita hoy del apoyo de Dios y del apoyo de las bases populares. ¡Fuera racha!”. Además, agregó: “Acabo de recibir una llamada telefónica del Congreso Nacional. El Congreso Nacional le ha anunciado hoy mismo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que la quieren destituir y que ponga su renuncia también. Imagínese. Pongamos las cosas en orden. Ellos ganaron con trampa la Presidencia de la República. Ellos se han impuesto en la Presidencia del Congreso Nacional. Ahora, compañeros, quieren controlar el poder electoral”.