Música Pal Barrio lanzará “Raspehondu” con Jr. Clark

Barcelona, España. El ritmo hondureño continúa cruzando fronteras y Música Pal Barrio prepara un nuevo lanzamiento con el que pretende llevar el raspe a nuevos públicos. El grupo hondureño radicado en Barcelona anunció a Diario LA PRENSA que en octubre estrenará “Raspehondu”, una colaboración con el artista hondureño Jr Clark. Los integrantes del grupo musical urbano explicaron que la canción representa una nueva apuesta por los ritmos nacionales y forma parte de la estrategia que han trazado para internacionalizar la música hondureña desde Europa. “Nosotros somos versátiles y la vamos a meter al raspe también”, explicaron los artistas durante la entrevista con LA PRENSA. Según detallaron, el objetivo es que este ritmo, que mantiene una fuerte presencia en Honduras, también pueda ganar espacio entre el público europeo. El nuevo tema surgió como una colaboración que, según Música Pal Barrio, nadie esperaba, pero que consideraban necesaria para continuar impulsando el género hondureño. El sencillo llevará por nombre “Raspehondu” y sus integrantes aseguran que llegan con grandes expectativas para este lanzamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Traigo un Raspe Ondu, traigo un Raspe Hondureño”, adelantaron los artistas durante la entrevista, en la que incluso interpretaron parte de la canción.

De “Tikiti” a “Quema”

Música Pal Barrio nació como proyecto en 2023, luego de que los integrantes grabaran una canción dedicada a uno de sus hermanos que se encontraba privado de libertad. La respuesta del público fue positiva y los motivó a continuar con la propuesta musical. Aunque inicialmente estaban vinculados a géneros como el trap y el dembow, el grupo decidió apostar por la punta después de que su mánager los impulsara a crear una canción dedicada a Honduras. De esa decisión nació “Tikiti”, uno de los temas que les abrió las puertas entre la comunidad hondureña dentro y fuera del país. Posteriormente llegó “Quema”, colaboración con Milagro Flores. Los artistas contaron que la elección de Flores surgió después del respaldo que ella había mostrado al grupo con videos en redes sociales. La canción alcanzó el primer lugar de tendencias durante varias semanas, según relataron los propios integrantes. La fórmula continuó con “Raspa Party”, tema con el que decidieron explorar otro de los ritmos populares en Honduras. La agrupación explicó que buscaba darle un giro a su propuesta sin abandonar la esencia que los identifica.

Punta y raspe con sello hondureño

Uno de los principales objetivos de Música Pal Barrio es que los ritmos hondureños trasciendan las fronteras. Los artistas aseguran que trabajan para darle una identidad más urbana a la punta y al raspe, incorporando elementos de los géneros contemporáneos. “Debemos hacer que la punta sea algo internacional”, señalaron durante la conversación con LA PRENSA. Su intención es que estos ritmos no sean interpretados únicamente por hondureños, sino que también puedan ser adoptados por artistas de otros países. Desde Barcelona, el grupo considera que tiene una plataforma para acercar la música hondureña a otros públicos. En ese proceso también destacan el respaldo recibido de influencers y creadores de contenido tanto en Honduras como en España.

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