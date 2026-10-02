Matan a balazos a una joven cuando ingresaba a una pulpería en Choloma

Choloma. Un nuevo hecho violento cobró la vida de una joven de 22 años de edad la noche de ayer en el municipio de Choloma, Cortés. La víctima fue identificada de manera preliminar como Ariani Paola Burgos.
El violento suceso ocurrió en un negocio local ubicado en la zona limítrofe entre las colonias Kare y Los Almendros. Según los primeros reportes, cuando la joven ingresaba a la pulpería, varios hombres armados le salieron al paso y le dispararon a quemarropa en reiteradas ocasiones sin mediar palabra alguna.
La joven falleció de manera instantánea en el lugar. Su cuerpo sin vida quedó tendido en la entrada del establecimiento, ante la mirada de terror de los vecinos.
Tras ser alertados del sangriento hecho, elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se desplazaron rápidamente a la escena del crimen. Se acordonó el área e iniciaron intensos operativos de saturación en las colonias aledañas con el fin de ubicar y capturar a los responsables del ataque.
Minutos más tarde, personal del Ministerio Público y Medicina Forense se presentó para realizar el levantamiento de ley y recabar los indicios pertinentes.
Posteriormente, el cadáver de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares.