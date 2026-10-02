El BID presta 70 millones de dólares para mejorar servicio de agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de inversión específica de 70 millones de dólares para mejorar la calidad del servicio de agua potable de Tegucigalpa, contribuyendo así a la reducción de factores estructurales de pobreza y desigualdad en Honduras, informó este jueves el organismo financiero.

La financiación permitirá además fortalecer la gestión operativa y comercial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) de la Alcaldía de Tegucigalpa, la capital hondureña, indicó el BID en un comunicado.

La capital del país centroamericano registra una alta incidencia de enfermedades de origen hídrico asociadas a la falta de acceso o a la baja calidad del agua, elemento del que este año está sufriendo una severa escasez debido al fenómeno de El Niño.

El BID señaló que el programa "beneficiará a 345.000 personas, entre ellas 110.000 en forma directa y 235.000 en forma indirecta. En particular, las familias de menores ingresos y en condiciones de vulnerabilidad se beneficiarán de un suministro de agua potable más confiable y eficiente, como resultado de una mejora en la continuidad del servicio".

Según la versión oficial, las inversiones previstas abarcan la sectorización hidráulica de la red de agua y la regulación de presiones, incluyendo el recambio o instalación de nuevas tuberías, la rehabilitación o sustitución de infraestructuras obsoletas, la rehabilitación, optimización y ampliación de las instalaciones de bombeo, y la adquisición e instalación de equipos de medición de volúmenes, caudales y presiones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Adicionalmente, se fortalecerá a la UMAPS con capacidades de gestión para planificar, operar y expandir el sistema de agua potable, mediante la incorporación de herramientas digitales y nuevas metodologías, así como su optimización institucional y técnica.

El préstamo de inversión incluye 42 millones de dólares provenientes del Capital Ordinario del Banco, con un plazo de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio y una baja tasa de interés.

Los 28 millones restantes provienen del Capital Ordinario Concesional del BID, con un plazo de amortización y un período de gracia de 40 años, respectivamente, y una tasa de interés del 0,25 %, subraya el comunicado.