BID Invest y Banpaís amplían el acceso al crédito para las pymes hondureñas

San Pedro Sula, Honduras.

BID Invest otorgó un financiamiento de hasta $240 millones a Banpaís en Honduras para ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (pymes), un segmento clave para la generación de empleo y el crecimiento económico del país. "Esta operación demuestra cómo, trabajando junto al sector privado, podemos movilizar más recursos y ampliar el acceso al crédito, especialmente para las pymes lideradas por mujeres, impulsando así la inversión, el empleo y nuevas oportunidades en el país", dijo Eric Parrado, director jefe de la División de Países de Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití de BID Invest.

Parrado señaló que las pymes son fundamentales para el crecimiento y la generación de empleo en Honduras, pero todavía enfrentan importantes barreras para acceder al financiamiento. El representante de BID Invest identificó una brecha significativa en el acceso y las condiciones de crédito para las mujeres emprendedoras, a pesar de que, según afirmó, la evidencia señala que son mejores pagadoras en distintos tipos de crédito.

Por su parte, Jan Eskildsen, director responsable del Sector Financiero para Centroamérica y México, destacó que esta transacción representa un récord significativo en términos de inversión y colaboración institucional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es la transacción más grande que hemos hecho en Centroamérica con una institución financiera. Estamos súper orgullosos con esta transacción”, expresó Eskildsen.

Claudio Otero, director ejecutivo del Grupo BID para Centroamérica en Washington, subrayó que el éxito de la operación no debe medirse únicamente por los recursos movilizados, sino “por las empresas que lograron crecer, los empleos que se generaron, las mujeres que sacaron adelante sus negocios y las oportunidades que creamos para los hondureños”.

Transformando a Honduras

Por su parte, María del Rosario Selman-Housein, presidenta ejecutiva de Banpaís, manifestó que "esta alianza tiene un significado que va más allá del financiamiento. Representa confianza en el talento empresarial hondureño y en la capacidad de nuestras empresas para seguir creciendo y transformando el país". Asimismo, agregó: "agradecemos a BID Invest la confianza depositada y por compartir nuestra visión de desarrollo". “Nuestro propósito es precisamente ese: conectar fuentes internacionales de financiamiento con las necesidades reales de las empresas que mueven la economía de nuestro país”, puntualizó Selman-Housein. Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de Banpaís, proyectó que con estos fondos beneficiarán entre 900 y 1,000 pymes, con enfoque en los sectores de producción, comercio y servicios.

Fortaleciendo capacidades

La operación consiste en un préstamo senior A/B no garantizado de hasta $240 millones, con un plazo de hasta cinco años. La participación de BID Invest incluirá un tramo comprometido de hasta $50 millones y un tramo no comprometido de hasta $50 millones. Además, se prevé movilizar aproximadamente $140 millones adicionales a través de inversionistas participantes. Esta estructura refleja el modelo de negocio “Originar para compartir” de BID Invest, mediante el cual la institución moviliza recursos de otros inversionistas para ampliar el alcance de sus operaciones y canalizar más financiamiento hacia el sector privado de la región. La operación cuenta, además, con un componente de financiamiento mixto de hasta $350.000 otorgado por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi). Estos recursos buscan ampliar el acceso a créditos de pymes lideradas por mujeres y se canalizarán bajo un esquema de incentivos diseñado para alentar el cumplimiento de metas financieras. Este componente también contribuirá a impulsar la estrategia de Banpaís dirigida a mujeres emprendedoras, mediante asesoría especializada de BID Invest. Como parte del proyecto, BID Invest brindará apoyo técnico para fortalecer las capacidades de Banpaís en la atención de segmentos estratégicos de mercado, incluyendo el desarrollo de propuestas de valor especializadas y el fortalecimiento de capacidades institucionales. La operación también contempla medidas para reforzar las prácticas del banco y acciones orientadas a fortalecer su gobierno corporativo conforme a estándares internacionales.

BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con una cartera de $22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores. Visite su sitio web: www.idbinvest.org/es.

Banpaís

Banpaís está entre las principales instituciones financieras de Honduras, ocupando el cuarto lugar por tamaño de su cartera de préstamos, y cuenta con una amplia cobertura nacional a través de 182 puntos de servicio, 272 cajeros automáticos y 4,267 agentes bancarios. Al cierre de junio de 2026, la institución registró recursos captados del público superiores a $3,283 millones, una cartera neta de préstamos de $3,420 millones y activos totales de $4,841 millones, alcanzando una participación de mercado de 12.42% en las colocaciones netas de crédito. Asimismo, su cartera destinada al segmento Pyme asciende a $520 millones, reafirmando su papel en el financiamiento del sector productivo y empresarial hondureño. Visite su sitio web: www.banpais.hn.

Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi)