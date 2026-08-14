Lanzan nueva edición de "Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas"

Tegucigalpa, Honduras.

Banco Azteca Honduras presentó una nueva edición de “Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas”, campaña que busca incentivar el hábito del ahorro y premiar la constancia de sus clientes mediante un sistema de acumulación de puntos, que podrán canjear por una colección de cinco piezas para cocina.

Por tercer año consecutivo

Banco Azteca impulsa esta iniciativa, que ha evolucionado más allá de una promoción para convertirse en una plataforma de fidelización que reconoce a los clientes que confían en la institución para ahorrar y alcanzar sus metas financieras.

Ahorrar es fácil y ahora también tiene recompensa

La nueva campaña de Banco Azteca ofrece beneficios a sus clientes. Participar en “Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas” es sencillo. Los clientes deben abrir una Cuenta Guardadito o una Inversión Azteca Creciente, o ahorrar L3,000 o más en estos productos. Deben mantener el saldo durante 15 días. También acumulan puntos: por cada L5.00 ahorrados reciben un punto. Luego, pueden canjear los puntos por las diferentes piezas disponibles. Al continuar ahorrando y acumulando puntos, podrán completar toda la colección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cómo acumular puntos

Los clientes podrán canjear las piezas de acuerdo con los puntos acumulados y el saldo ahorrado: • 600 puntos | L3,000 ahorrados: cacerola de 18 cm con tapa.

• 1,400 puntos | L7,000 ahorrados: sartén de 20 cm o 24 cm.

• 2,400 puntos | L12,000 ahorrados: wok u olla de 24 cm.

• 4,000 puntos | L20,000 ahorrados: sartén o sartén grill de 28 cm.

• 6,000 puntos | L30,000 ahorrados: olla de 28 cm o wok de 30 cm. De esta manera, mientras más ahorren los clientes, más puntos podrán acumular para avanzar hasta completar las cinco piezas de la colección. Los clientes de Banco Azteca tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para ahorrar, acumular puntos y canjear la colección, ya que la campaña estará vigente hasta esa fecha.

Alcanza nuevas metas

Durante el lanzamiento, Cynthia Flores, representante de Captación de Banco Azteca Honduras, destacó los beneficios de fomentar el ahorro y contar con opciones que se adapten a las necesidades de cada cliente. “A través de Cuenta Guardadito e Inversión Azteca Creciente, nuestros clientes cuentan con alternativas para construir sus metas y desarrollar el hábito del ahorro. Con esta campaña queremos, además, reconocer y premiar la constancia de quienes confían en Banco Azteca para ahorrar”, indicó Flores.

Por su parte, Uryela Cuadra, gerente de Marketing de Banco Azteca Honduras, invitó a los clientes a aprovechar esta nueva edición. “Queremos invitar a nuestros clientes a abrir o incrementar sus ahorros, acumular puntos y completar esta exclusiva colección. Con ‘Ahorrando con Banco Azteca Siempre Ganas’ premiamos su constancia y confianza en Banco Azteca”, expresó.

Hábitos saludables con Daniela Misas

Esta edición cuenta con Daniela Misas, Health Coach especializada en nutrición deportiva, salud integrativa y medicina funcional, quien promoverá la importancia de incorporar buenos hábitos en la vida diaria. Como parte de la campaña, Daniela desarrolló un Recetario de Cocina Saludable, con recetas pensadas especialmente para aprovechar las diferentes piezas de la nueva colección. La colección premium y la incorporación de Daniela forman parte de las principales novedades de la edición 2026 de la campaña.