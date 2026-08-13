La Curacao presenta el HOT Weekend 2026 con descuentos para toda la familia

San Pedro Sula, Honduras.

Renovar la sala, cambiar el colchón, comprar la primera motocicleta o simplemente darse un gusto pendiente. Esas son, según La Curacao, las distintas necesidades que buscará resolver HOT Weekend 2026, la temporada comercial que la cadena desarrollará del 13 al 17 de agosto en todas sus tiendas físicas y canales digitales a nivel nacional. A diferencia de ediciones anteriores, este año la campaña apuesta por un enfoque más cercano a la vida cotidiana de los hogares hondureños. Así lo explicó Ramón Sánchez, Gerente Comercial de La Curacao, quien detalló que la propuesta busca responder a las necesidades particulares de cada integrante de una familia. "El beneficio principal es que esta edición fue pensada en todas las familias hondureñas, pero más que todo en las necesidades de cada uno de ellos", señaló Sánchez. Según el ejecutivo, las promociones abarcan todas las líneas de producto de la cadena: motocicletas, muebles, televisores, tecnología, pequeños electrodomésticos, línea blanca y colchones, entre otros artículos que suelen formar parte de las prioridades de compra en los hogares del país.

Los Cienfuegos, el rostro humano de la campaña

Para conectar con los consumidores, La Curacao construyó este año un concepto publicitario basado en una familia, Los Cienfuegos, cuyos integrantes representan distintos perfiles de compra dentro de un mismo hogar. Sánchez explicó la lógica detrás de esta narrativa con ejemplos concretos: el hijo que necesita transporte para su primer empleo, el padre que busca una pantalla para ver los partidos de fin de semana, o la madre que quiere renovar su cocina para facilitar las tareas del hogar. "Los Cienfuegos representan cada miembro de la familia hondureña, pero también la necesidad que cada uno tenemos por adquirir un producto", explicó Sánchez, quien añadió que HOT Weekend busca convertirse en la respuesta de esas necesidades a través de descuentos y planes de financiamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Beneficios adicionales a través de CrediOportunidad

Más allá de los descuentos directos en los productos, la cadena también pondrá a disposición de los clientes beneficios adicionales a través de CrediOportunidad, su plataforma de crédito, pensada para facilitar el acceso a los artículos según las posibilidades económicas de cada consumidor. Esta opción de financiamiento se ha convertido en un componente habitual de las campañas de la empresa, al permitir que las familias puedan planificar sus compras en cuotas.

La promoción se extiende a las cadenas hermanas

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de las cadenas hermanas de La Curacao dentro de la dinámica promocional. Ópticas La Curacao ofrecerá descuentos orientados al cuidado de la salud visual, incluyendo planes de crédito que, según detalló Sánchez, permiten adquirir lentes y armazón con cuotas mensuales desde 150 lempiras. Por su parte, RadioShack lanzará una nueva edición de ShackWeekend, con ofertas en accesorios, audio, gaming, conectividad y otros productos tecnológicos, ampliando así el alcance de la temporada hacia un público más enfocado en tecnología y entretenimiento.

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