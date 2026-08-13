La Curacao presenta el HOT Weekend 2026 con descuentos para toda la familia

Renovar la sala, cambiar el colchón, comprar la primera motocicleta o simplemente darse un gusto pendiente. Esas son, según La Curacao, las distintas necesidades que buscará resolver HOT Weekend 2026, la temporada comercial que la cadena desarrollará del 13 al 17 de agosto en todas sus tiendas físicas y canales digitales a nivel nacional.
A diferencia de ediciones anteriores, este año la campaña apuesta por un enfoque más cercano a la vida cotidiana de los hogares hondureños. Así lo explicó Ramón Sánchez, Gerente Comercial de La Curacao, quien detalló que la propuesta busca responder a las necesidades particulares de cada integrante de una familia. "El beneficio principal es que esta edición fue pensada en todas las familias hondureñas, pero más que todo en las necesidades de cada uno de ellos", señaló Sánchez.
Según el ejecutivo, las promociones abarcan todas las líneas de producto de la cadena: motocicletas, muebles, televisores, tecnología, pequeños electrodomésticos, línea blanca y colchones, entre otros artículos que suelen formar parte de las prioridades de compra en los hogares del país.
Los Cienfuegos, el rostro humano de la campaña
Para conectar con los consumidores, La Curacao construyó este año un concepto publicitario basado en una familia, Los Cienfuegos, cuyos integrantes representan distintos perfiles de compra dentro de un mismo hogar. Sánchez explicó la lógica detrás de esta narrativa con ejemplos concretos: el hijo que necesita transporte para su primer empleo, el padre que busca una pantalla para ver los partidos de fin de semana, o la madre que quiere renovar su cocina para facilitar las tareas del hogar.
"Los Cienfuegos representan cada miembro de la familia hondureña, pero también la necesidad que cada uno tenemos por adquirir un producto", explicó Sánchez, quien añadió que HOT Weekend busca convertirse en la respuesta de esas necesidades a través de descuentos y planes de financiamiento.
Beneficios adicionales a través de CrediOportunidad
Más allá de los descuentos directos en los productos, la cadena también pondrá a disposición de los clientes beneficios adicionales a través de CrediOportunidad, su plataforma de crédito, pensada para facilitar el acceso a los artículos según las posibilidades económicas de cada consumidor. Esta opción de financiamiento se ha convertido en un componente habitual de las campañas de la empresa, al permitir que las familias puedan planificar sus compras en cuotas.
La promoción se extiende a las cadenas hermanas
Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de las cadenas hermanas de La Curacao dentro de la dinámica promocional. Ópticas La Curacao ofrecerá descuentos orientados al cuidado de la salud visual, incluyendo planes de crédito que, según detalló Sánchez, permiten adquirir lentes y armazón con cuotas mensuales desde 150 lempiras.
Por su parte, RadioShack lanzará una nueva edición de ShackWeekend, con ofertas en accesorios, audio, gaming, conectividad y otros productos tecnológicos, ampliando así el alcance de la temporada hacia un público más enfocado en tecnología y entretenimiento.
Horarios extendidos y preventa digital
Como parte de la experiencia de compra, las tiendas contarán con Horarios Extendidos y Horas HOT, pensadas para dar mayor flexibilidad a los clientes durante los cinco días que dura la promoción. "Estamos con horario extendido donde usted como cliente pone la hora de que tenemos que cerrar la tienda en base a sus necesidades", afirmó Sánchez, refiriéndose a esta dinámica que la cadena ha mantenido en ediciones anteriores.
Quienes prefieran adelantarse a la temporada también tendrán la opción de aprovechar una preventa especial disponible a través de la tienda en línea de la compañía, una alternativa que en los últimos años ha ganado terreno entre los consumidores que buscan evitar las aglomeraciones propias de este tipo de eventos comerciales.
Con esta nueva edición, La Curacao, parte de Grupo Unicomer, que opera actualmente en 21 países de la región a través de más de 25 marcas comerciales, busca posicionar a HOT Weekend no solo como una temporada de descuentos, sino como un espacio en el que las familias hondureñas puedan identificarse con las historias que representa la campaña.
Al cierre de la entrevista, Sánchez extendió una invitación abierta a los consumidores del país. "Le damos la bienvenida, los invitamos a toda la familia hondureña que nos visiten en todas nuestras tiendas a nivel nacional con estas grandes promociones que tenemos solo para ustedes", concluyó el gerente comercial.