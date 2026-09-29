En más de la mitad se podría reducir la formación de ciclones en el Atlántico por El Niño

Víctor Ortega, meteorólogo del Cenaos, aseguró que pese a las proyecciones "esperamos que aún así, la cantidad de lluvia que siga llegando a la zona norte se mantenga con condiciones bastante favorables y tengamos acumulados bastante altos".El experto informó que en octubre y noviembre el litoral Caribe percibirá <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/lluvias-dejan-inundaciones-danos-distintos-sectores-tegucigalpa-CJ32088930" target="_blank">reducción leve en las lluvias</a> en comparación con la registrada en otros años. En la zona norte del país también habrá un déficit, aunque no será tan marcado en comparación con otros departamentos. En este región las lluvias más intensas se reportan en octubre y noviembre, pero no se detienen y se extienden el resto del año.El jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de <b>Copeco</b>, por su parte, alertó que si bien las lluvias son menores en comparación con otros años, no se puede descartar que no se vaya a formar un ciclón que afecte a Honduras, especialmente en los meses de octubre y a finales de noviembre.Citó ejemplos como los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/el-millonario-impacto-de-los-fenomenos-naturales-en-honduras-BA22881374" target="_blank">eventos naturales de Eta y Iota</a>, en noviembre de 2020, que se formaron en un mes o en menos de 12 días; también está el antecedente del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/series/huracan-mitch-honduras-tragedia-fotos-videos-20-anos-muertos-lluvias-damnificados-NWLP1227695" target="_blank"> huracán Mitch</a> en octubre de 1998.“No estoy diciendo que va a ser lo mismo este año, pero debemos de ser conscientes que octubre y noviembre son los meses de mayores condiciones para que se formen ciclones”, detalló.Sin embargo, dijo que “lo que pedimos ya por fe, es que se den las precipitaciones de octubre abundantes, para poder llegar hasta mayo del 2027, porque el fenómeno de la sequía solo porque está lloviendo no ha finalizado”.