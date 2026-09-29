Bloqueos y protestas inexistentes: la desinformación detrás del supuesto paro nacional

San Pedro Sula, Honduras

Un supuesto paro nacional de transportistas convocado para el lunes 28 de septiembre de 2026 generó, desde un día antes, una cadena de publicaciones en redes sociales que anunciaban bloqueos de carreteras, suspensión del transporte público y concentraciones en distintos puntos de Honduras. La versión alcanzó tal difusión que el domingo, un día antes de la supuesta paralización, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) tuvo que pronunciarse para aclarar que no existía una convocatoria a un paro nacional del transporte. Los mensajes aparecieron en medio del descontento por el incremento en los precios de los combustibles. Desde el lunes 28 de septiembre, el galón de diésel alcanzó los 153.53 lempiras en Tegucigalpa, mientras la gasolina superior llegó a 153.17 lempiras y la regular a 135.26 lempiras. Ese contexto hacía plausible que surgieran protestas del sector, pero no demostraba que las convocatorias difundidas en redes procedieran de las organizaciones representativas del transporte. Las publicaciones revisadas no identificaban con claridad a una organización responsable, aunque presentaban la paralización como una acción del sector transporte e incluso establecían horarios y lugares donde supuestamente se realizarían las protestas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La distinción es clave para entender lo ocurrido: una cosa era que circularan llamados a protestar y otra que existiera una convocatoria nacional acordada por las organizaciones del transporte. Lo que sucedió después hizo más compleja esa diferencia. Durante el 28 de septiembre sí se registraron bloqueos, suspensión de algunas rutas y manifestaciones. Esos acontecimientos reales podían hacer que las publicaciones difundidas desde el día anterior parecieran confirmadas. Sin embargo, que una parte de lo anunciado ocurriera no demostraba automáticamente el resto de la narrativa: que existiera una convocatoria nacional, que todo el transporte estuviera paralizado o que las acciones respondieran a una instrucción de la dirigencia del sector.

De lo anónimo a lo nacional

Un día antes de la supuesta paralización comenzaron a circular al menos dos convocatorias. Una pedía a los conductores estacionar sus vehículos desde las 6:00 de la mañana en bulevares y en el anillo periférico de Tegucigalpa. Otra anunciaba un “gran paro nacional” desde las 5:30 de la mañana e incluía una extensa lista de colonias capitalinas cuyos habitantes supuestamente participarían en las acciones. Ninguna de las publicaciones identificaba claramente a la organización responsable del llamado. Pese a esa ausencia de autoría, algunos posteos y mensajes de WhatsApp atribuyeron las convocatorias a los transportistas. De esa manera, un llamado de origen no identificado comenzó a presentarse como una decisión del sector transporte organizado. Esa atribución requería una comprobación adicional: determinar si las organizaciones o sus dirigentes habían respaldado el llamado. Antes y durante la jornada, dirigentes del gremio negaron que existiera una convocatoria nacional. Wilmer Cálix, dirigente del transporte, había explicado que las unidades que habían dejado de operar lo hacían por el impacto de los costos de los combustibles y de operación, y no necesariamente como parte de una protesta organizada. El lunes reiteró que el sector organizado no había convocado ningún paro ni bloqueo y que el Consejo Nacional de Transporte se reuniría para analizar la situación y buscar un diálogo con el Gobierno. La suspensión de operaciones de algunas unidades tampoco constituía, por sí misma, evidencia de un paro coordinado nacionalmente. Una interrupción del servicio podía coincidir con el descontento del sector sin demostrar que respondiera a una convocatoria común. Otra narrativa aseguraba que “todo el transporte público estará paralizado”. Tampoco ocurrió de esa manera. La afectación fue desigual: mientras algunas rutas suspendieron operaciones y determinados puntos fueron bloqueados, en otros sectores continuaron circulando unidades. Los reportes de ese día describieron una suspensión parcial del transporte, no una paralización completa del servicio en Honduras. También se difundió que “el paro comienza a las 5:30 de la mañana en todo Honduras”. Esa hora procedía de una de las publicaciones que circuló en redes sociales y que enumeraba numerosas colonias de Tegucigalpa, pero el mensaje no identificaba quién organizaba la protesta. Una segunda convocatoria fijaba las 6:00 de la mañana para estacionar vehículos en bulevares y el anillo periférico. La diferencia entre ambos horarios constituía otro elemento que obligaba a tratar esas publicaciones como convocatorias no verificadas y no como disposiciones oficiales de una organización nacional. La existencia de esos mensajes demostraba que hubo llamados a movilizarse, pero no acreditaba que las organizaciones del transporte hubieran establecido esos horarios ni coordinado una movilización nacional. Las listas de lugares también contribuyeron a generar la percepción de que las protestas se extenderían simultáneamente por numerosas colonias y carreteras. Sin embargo, anunciar un bloqueo y comprobar que efectivamente ocurrió son dos hechos distintos. Para establecer dónde hubo tomas es necesario contrastar cada punto anunciado con reportes de campo, autoridades, fotografías, videos verificables u otras fuentes independientes. Una lista difundida en redes sociales no puede utilizarse, por sí sola, como evidencia de la dimensión territorial de una protesta.

Parece confirmar el mensaje

El segundo momento de esta narrativa comenzó cuando aparecieron las protestas reales. Durante el 28 de septiembre sí hubo bloqueos y manifestaciones contra el incremento de los combustibles en distintos puntos del país. En la zona norte se documentaron acciones en San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, mientras en el Distrito Central hubo una protesta en la carretera hacia Olancho, en el sector de Cerro Grande. También se reportaron acciones en Yoro y Santa Bárbara. La existencia de esas protestas es fundamental para entender cómo se consolidó la narrativa del supuesto paro nacional. Quienes habían visto desde el día anterior publicaciones que anunciaban una paralización podían interpretar las imágenes de carreteras bloqueadas, unidades detenidas y manifestantes como una confirmación de aquellos mensajes. Pero la secuencia temporal no demuestra, por sí misma, una relación de causalidad. Para establecer que los bloqueos del lunes eran consecuencia de las convocatorias difundidas el domingo habría que determinar quién emitió esos llamados, qué organizaciones los respaldaron y si las personas que participaron en las distintas protestas respondían a esa coordinación. En San Pedro Sula, por ejemplo, conductores y ayudantes del transporte bloquearon durante varias horas vías de entrada y salida de la ciudad. LA PRENSA documentó que la manifestación afectó la movilidad de los usuarios, pero también precisó que no había sido autorizada ni convocada oficialmente por los dirigentes del sector transporte de la zona norte. Esa diferencia es central: negar la existencia de una convocatoria oficial a un paro nacional no significa afirmar que las protestas del 28 de septiembre fueron inexistentes. Las protestas ocurrieron. La pregunta es qué permiten demostrar. Lo que hubo fueron acciones atribuidas a conductores, transportistas y otros manifestantes en determinados sectores. El propio IHTT reconoció la existencia de tomas y protestas mientras sostuvo que no había un acuerdo de las organizaciones representativas para paralizar nacionalmente el servicio. Por eso, la existencia de bloqueos no confirma automáticamente la afirmación de que el transporte organizado hubiera convocado una paralización nacional. Para demostrar esa relación sería necesario acreditar que las acciones locales respondían a una instrucción, acuerdo o coordinación común.

Narrativa más amplia

Vista en conjunto, la jornada puede reconstruirse desde dos niveles diferentes. El primero corresponde a hechos comprobables: hubo malestar por el incremento de los combustibles, transportistas que dejaron de operar, manifestaciones y bloqueos en diferentes puntos del país. El segundo corresponde a las interpretaciones construidas alrededor de esos acontecimientos: que existía un paro nacional convocado por el transporte organizado, que todo el servicio público quedaría paralizado, que los bloqueos ocurrirían simultáneamente en numerosos puntos y que determinadas dirigencias estaban detrás de las acciones. La existencia del primer nivel no demuestra necesariamente el segundo. Precisamente ahí radica una de las dificultades para verificar acontecimientos que se desarrollan en tiempo real. Una publicación puede contener elementos que posteriormente coinciden con hechos reales y, aun así, conducir a una conclusión que excede lo que esos hechos permiten demostrar. En este caso, las publicaciones no necesitaban inventar todos los acontecimientos para construir una imagen más amplia de lo que estaba ocurriendo. Bastaba con conectar elementos comprobables —el malestar por los combustibles, unidades fuera de servicio, bloqueos y protestas— con afirmaciones cuya evidencia era insuficiente. Así, una protesta localizada podía presentarse como parte de un paro nacional; varias rutas suspendidas, como la paralización de todo el transporte público; y acciones protagonizadas por transportistas, como prueba de una orden de la dirigencia nacional. El problema no estaba necesariamente en cada elemento considerado de manera aislada, sino en la relación que se establecía entre ellos.

¿Quién ordenó las tomas?

Otra de las versiones que circuló sostenía que “la dirigencia del transporte ordenó las tomas”. La información disponible tampoco respalda que todas las acciones respondieran a una instrucción nacional. La dirigencia se desligó de las protestas y buscó una reunión con las autoridades para discutir el impacto de los precios de los combustibles. Más tarde, representantes del sector participaron en conversaciones con el Congreso Nacional para analizar posibles medidas. Las declaraciones de los dirigentes, sin embargo, tampoco bastan por sí solas para explicar lo ocurrido. Deben contrastarse con las acciones registradas en las calles, las convocatorias difundidas y la participación documentada de transportistas. Ese contraste permite establecer que existió inconformidad y que hubo movilizaciones, pero no acredita que todas formaran parte de una única operación nacional organizada previamente.

Señalamientos sin sustentos

En paralelo aparecieron señalamientos que atribuían las protestas a actores políticos. Algunas versiones intentaban vincular las tomas con actores del partido Libertad y Refundación (Libre), pero los reportes disponibles durante la jornada advertían que esas afirmaciones no habían sido confirmadas. La presencia, simpatía o señalamiento hacia determinado actor político no permite establecer quién organizó una movilización. Para sostener esa atribución se requiere evidencia que permita relacionar a las personas señaladas con la convocatoria, coordinación o ejecución de las acciones. Sin evidencia documental, testimonios comprobables u otros elementos que acrediten quién organizó cada protesta, esos señalamientos no permiten establecer la autoría política de las movilizaciones. Algo similar ocurrió con los supuestos cierres de carreteras en todo el país. Los reportes periodísticos sí ubicaron bloqueos en puntos específicos de Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Santa Bárbara, entre otros lugares, pero documentar varias tomas no equivale a demostrar que toda la red vial hondureña estuviera cerrada. Además del número de bloqueos, debe considerarse su duración y alcance. Algunos fueron temporales: en Cerro Grande, por ejemplo, la Policía intervino y habilitó nuevamente el paso alrededor de las 6:40 de la mañana. Por tanto, expresiones como “paro nacional”, “todo el transporte paralizado” o cierres “en todo Honduras” implicaban un alcance superior al que podía establecerse únicamente a partir de bloqueos documentados en determinados puntos.

Entre el hecho y la narrativa