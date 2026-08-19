Policía visita a Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, para iniciar la investigación

La policía acudió a la casa de la abuela de Brian y Zach Hickerson en Greenville, Carolina del Sur, para verificar su bienestar, días después de que Hayden Panettiere fuera hallada muerta en un Airbnb cercano.
Dos patrullas del Departamento de Policía de Greenville llegaron a la propiedad de Betty Ellison el miércoles a las 8:20 a. m., según ha podido saber el sitio Page Six en exclusiva.
Una agente se acercó a la residencia y llamó repetidamente a la puerta principal, pero no obtuvo respuesta. Simultáneamente, su compañero intentó abrir por la puerta lateral. Se confirmó que Zach, de 38 años, se encontraba en casa en ese momento.
Los agentes abandonaron la propiedad —donde Zach y Brian, de 37 años, fueron fotografiados el martes pasado martes, después de varios minutos de intentar hablar con alguien de la casa .
Regresaron aproximadamente una hora y media después y rodearon la casa para “verificar el estado de salud”, aunque no especificaron a la persona o personas involucradas. Se marcharon unos 10 minutos después.
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La casa de Ellison, de cuatro habitaciones —que mantuvo las persianas cerradas toda la mañana—, se encuentra a unos ocho kilómetros del complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, donde Panettiere, de 36 años, falleció el domingo por la tarde por una presunta sobredosis.
Al ser contactado para obtener comentarios, un representante del Departamento de Policía de Gaulle (GPD) reiteró la explicación de la “verificación de bienestar” a Page Six.
Investigación
TMZ informó que la policía está llevando a cabo una investigación para determinar si podría haber alguna conducta delictiva detrás del repentino fallecimiento de Panettiere; sin embargo, el GPD declaró inicialmente que la investigación preliminar no indicaba “ningún indicio de juego sucio ni circunstancias sospechosas”.
Justo antes de las 2 p.m. El domingo, la policía y personal médico acudieron al Airbnb donde se alojaba temporalmente tras recibir una llamada sobre una mujer que aparentemente sufría un paro cardíaco.
Brian, cuya larga relación con la actriz estuvo marcada por múltiples acusaciones de violencia doméstica, varios arrestos e incluso declaraciones de culpabilidad, se encontraba dormido en el dormitorio cuando Zach entró en el apartamento y encontró a Panettiere inconsciente en una silla del salón.
Según el informe del incidente, Zach describió a Panettiere a la policía como la "novia de su hermano", aunque la naturaleza exacta de su relación intermitente sigue sin estar clara. Brian, quien ha luchado contra la adicción, mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que supuestamente la estrella de "Heroes" había estado tomando.
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Hayden Panettiere’s ex-boyfriend Brian Hickerson was denied his request to reduce past felony charges three days before her death.♬ original sound - Us Weekly
Mientras los servicios de emergencia "iniciaban medidas avanzadas de soporte vital cardíaco" en Panettiere, Zach se emocionó profundamente.
Sin embargo, los esfuerzos de reanimación del equipo "no tuvieron éxito", según la oficina forense. Panettiere, una exestrella infantil que habló abiertamente sobre sus problemas de ansiedad, alcoholismo, adicción a los opioides y depresión posparto, fue declarada muerta poco después de las 2:30 p. m., momento en el que Brian rompió en llanto.
Según el informe de la autopsia, "no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte". Sin embargo, la investigación sigue "activa y en curso" mientras el forense espera los resultados toxicológicos para determinar la causa y la forma de su fallecimiento.
Según se informó, se encontró Narcan —un medicamento de emergencia utilizado para revertir una sobredosis de opioides— dentro del Airbnb.
A Panettiere le sobrevive su hija de 11 años, Kaya, cuyo padre es su ex prometido, el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
Aunque estaba distanciada de su madre, Lesley Vogel, al momento de su muerte, esta última seguía preocupada por la relación abusiva que su hija mantenía con Brian.
"Esta persona de su vida, de la que hemos intentado deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", declaró la afligida madre a NBC News.
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