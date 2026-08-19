Policía visita a Brian Hickerson, novio de Hayden Panettiere, para iniciar la investigación

Estados Unidos.

La policía acudió a la casa de la abuela de Brian y Zach Hickerson en Greenville, Carolina del Sur, para verificar su bienestar, días después de que Hayden Panettiere fuera hallada muerta en un Airbnb cercano.

Dos patrullas del Departamento de Policía de Greenville llegaron a la propiedad de Betty Ellison el miércoles a las 8:20 a. m., según ha podido saber el sitio Page Six en exclusiva.

Una agente se acercó a la residencia y llamó repetidamente a la puerta principal, pero no obtuvo respuesta. Simultáneamente, su compañero intentó abrir por la puerta lateral. Se confirmó que Zach, de 38 años, se encontraba en casa en ese momento.

Los agentes abandonaron la propiedad —donde Zach y Brian, de 37 años, fueron fotografiados el martes pasado martes, después de varios minutos de intentar hablar con alguien de la casa .

Regresaron aproximadamente una hora y media después y rodearon la casa para “verificar el estado de salud”, aunque no especificaron a la persona o personas involucradas. Se marcharon unos 10 minutos después.

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La casa de Ellison, de cuatro habitaciones —que mantuvo las persianas cerradas toda la mañana—, se encuentra a unos ocho kilómetros del complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, donde Panettiere, de 36 años, falleció el domingo por la tarde por una presunta sobredosis.

Al ser contactado para obtener comentarios, un representante del Departamento de Policía de Gaulle (GPD) reiteró la explicación de la “verificación de bienestar” a Page Six.