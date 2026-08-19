Barbie celebra el aniversario de Marilyn Monroe con una muñeca de la actriz

Estados Unidos.

Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en la actriz y su actuación en la película 'Los caballeros las prefieren rubias' ('Gentlemen Prefer Blondes', 1953).

La muñeca viste una versión del mítico traje rosa y el collar de diamantes de la icónica interpretación de la actriz en la escena musical de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend'.

Todo el diseño ha sido creado por Mattel en colaboración con la institución que conserva y promueve el legado de Marilyn Monroe (The Estate of Marilyn Monroe LLC) para asegurar que cada detalle rinde homenaje a una de sus actuaciones más memorables, añade el comunicado.

La escena de 'Diamonds Are a Girl’s Best Friend', recuerda Mattel en una nota, es "uno de los momentos de moda más icónicos del cine" y ayudó a definir el legado cultural de la actriz.

El vestido de la muñeca luce un llamativo lazo de gran tamaño, largos guantes y lleva joyas inspiradas en diamantes, emulando el "glamour inconfundible de Marilyn".

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"Más que un tributo a este look inolvidable, honramos a Marilyn como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras, y esta muñeca celebra la totalidad de su increíble legado", subraya Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas en Mattel.