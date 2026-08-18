Madonna arrasa en las nominaciones de los MTV Video Music Awards

Madonna encabeza la carrera hacia los MTV Video Music Awards (VMA, por sus siglas en inglés) al obtener una vez nominaciones, seguida de cerca por figuras estelares como Taylor Swift , Sabrina Carpenter y Ariana Grande .
La considerada “Reina del Pop” lideró las categorías principales a video del año, gracias a su ambicioso proyecto Confessions II: The Film , artista del año y canción del año, por su colaboración con Sabrina Carpenter en Bring Your Love .
El nuevo álbum de Madonna, concebido como la esperada secuela de su icónica Confessions on a Dance Floor , también destacó en apartados técnicos clave como mejor dirección, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.
Muy de cerca la sigue la estrella estadounidense Taylor Swift, con nueve nominaciones en categorías como video del año con The Fate of Ophelia , artista del año y mejor pop con su último trabajo, The Life Of A Showgirl .
Junto a Madonna y Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande se ubican también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas cada una, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop.
La pugna por los galardones también se extiende a otros géneros, como el de mejor latino, que premia el mejor videoclip y en el que figuran nombres como la estrella puertorriqueña Bad Bunny , con NUEVAYoL ; la colombiana Karol G , con Papasito; la española Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia, con La Perla; o Anitta y Shakira , con Choka Choka.
Shakira, además, parte con doble nominación en esta categoría junto a Burna Boy, por Dai Dai , el tema oficial del Mundial, además de las propuestas de Fuerza Regida , con TU SANCHO, y la terna integrada por R yan Castro, Kapo y Gangsta , con LA VILLA.
Por su parte, el apartado de mejor k-pop , categoría que premia el mejor videoclip del género, incluye a la banda BTS , con SWIM ; Blackpink , con Jump; Katseye , con Pinky Up; la colaboración de LE SSERAFIM junto a J-Hope, con SPAGHETTI; Lisa , con Dream hazaña. Kentaro Sakaguchi, y Cortis , con REDRED.
La ceremonia de los VMA tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, un emplazamiento que marca el regreso de los galardones a la costa oeste, tras haberse celebrado en Nueva York desde 2017.
Los VMA suponen uno de los principales termómetros de la industria musical y sirven como indicador de las tendencias de cara a la temporada de los premios Grammy, los galardones más importantes de la música estadounidense.
La lista completa de nominados
Video del año: Ariana Grande – “hate that i made you love me”; Bruno Mars – “I Just Might”; GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean; Madonna – “Confessions II – The Film”; Sabrina Carpenter – “Tears”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”.
Artista del año: Ariana Grande; Bruno Mars; Madonna; Morgan Wallen; Sabrina Carpenter; Taylor Swift.
Canción del año: BTS – “Swim”, Ella Langley – “Choosin’ Texas”; HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden” ; Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”; Olivia Dean – “Man I Need”; Pink Pantheress y Zara Larsson – “Stateside”; RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor artista nuevo: Bella Kay; CORTIS; Magnus Ferrell; Malcolm Todd; Myles Smith; Sienna Spiro y Stella Lefty.
Mejor colaboración: Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – “Chains & Whips”; French Montana y Max B – “Ever Since U Left Me”; Madonna y Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”; Pink Pantheress y Zara Larsson – “Stateside”; Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”; Teyana Taylor y Lucky Daye – “Hard Part”.
Mejor pop: Ariana Grande – “hate that i made you love me”; Charli xcx – “SS26”; LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi; Olivia Rodrigo – “drop dead”; Sabrina Carpenter – “House Tour”Tate McRae – “Nobody’s Girl”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”.
Mejor hip-hop: Cardi B, con Kehlani – “Safe”; Don Toliver – “E85”; Drake – “Janice STFU”; Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”; Travis Scott – “DUMBO”; Tyler, The Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”.
Mejor R&B: Bruno Mars – “I Just Might”; Chris Brown – “It Depends/Obvious”; Dave y Tems – “Raindance”; Justin Bieber – “YUKON”; Kehlani – “Folded”; Mariah the Scientist y Kali Uchis – “Is It a Crime”.
Mejor alternativa: Geese – “Taxes”mgk y Fred Durst – “FIX UR FACE”Noah Kahan – “The Great Divide”Olivia Rodrigo – “the cure”SOMBR – “Homewrecker”Tame Impala – “Dracula”twenty one pilots – “Drag Path”.
Mejor dance: Bebe Rexha y Faithless – “New Religion”; Harry Styles – “Aperture”; Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”; Madonna – “Confessions II – The Film”; Pink Pantheress y Zara Larsson – “Stateside”Slayyyter – “DANCE...”; Tate McRae – “Nobody’s Girl”.
Mejor latino: Anitta con Shakira – “Choka Choka”; Bad Bunny – “NUEVAYoL”; Fuerza Regida – “TU SANCHO”; KAROL G – “Papasito”; Rosalía, con Yahritza y Su Esencia – “La Perla”; Ryan Castro, Kapo y GANGSTA – “LA VILLA”; Shakira y Burna Boy – “Dai Dai”.
Mejor K-pop: BLACKPINK – “JUMP”; BTS – “SWIM”; CORTIS – “REDRED”; KATSEYE – “PINKY UP”; LE SSERAFIM, con j-hope de BTS – “SPAGHETTI”; LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi.
Mejor country: Ella Langley – “Choosin’ ; Texas”Kacey Musgraves – “Dry Spell”; Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”; Luke Combs – “Back in the Saddle”; Shaboozey – “Cowgirl”; Stella Lefty – “Boston”: Tucker Wetmore – “Brunette”.
Mejor dirección: Ariana Grande – “hate that i made you love me”; Bruno Mars – “I Just Might”; GENER8ION – “STORM”, con Yung Lean; Madonna – “Confessions II – The Film”; Sabrina Carpenter – “House Tour”; Taylor Swift – “Opalite”.
Mejor dirección de arte: Charli xcx – “SS26”; Lady Gaga y Doechii – “RUNWAY”; Madonna – “Confessions II – The Film”; Pink Pantheress – “Stateside”, con Zara Larsson; SOMBR – “My Body Isn’t Ready”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”.
Mejor cinematografía: A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”; Ariana Grande – “hate that i made you love me”; LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi: Madonna – “Confessions II – The Film”Shaboozey – “Cowgirl”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”.
Mejor edición: Ariana Grande – “hate that i made you love me”; Bruno Mars – “I Just Might”; LISA – “Dream”, con Kentaro Sakaguchi; Madonna – “Confessions II – The Film”; Sabrina Carpenter – “House Tour”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”.
Mejor coreografía: GENER8ION – “STORM”, con Yung LeanHarry Styles – “Dance No More”KATSEYE – “PINKY UP”Madonna – “Confessions II – The Film”Tate McRae – “Nobody’s Girl”Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejores efectos visuales: Ariana Grande – “hate that i made you love me”; JISOO y ZAYN – “Eyes Closed”; Madonna – “Confessions II – The Film”; Pink Pantheress – “Stateside”, con Zara Larsson;RAYE, con Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”; Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”