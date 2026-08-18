Emma Roberts se despide de Hayden Panettiere: "Mi dulce amiga"

Mientras los fans de Hayden Panettiere siguen inundando las redes sociales con mensajes de condolencia para la fallecida actriz, su amiga y excompañera de reparto en "Scream", Emma Roberts, le dedicó una emotiva despedida.
Emma Roberts y Hayden Panettiere mantuvieron una estrecha amistad que nació tras trabajar juntas en la película Scream 4 en 2011.
Tras el fallecimiento de Panettiere, la actriz Roberts compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales con fotografías inéditas para despedir a su amiga y recordar el vínculo cercano que conservaron fuera de la pantalla
Emma incluyó dos fotos de ambas juntas de hace años junto con el siguiente mensaje: "Descansa en paz mi dulce amiga. Eras muy amada y te vamos a extrañar para siempre".
Hayden Panettiere fue encontrada muerta en una residencia de Carolina del Sur el domingo.
Ese día se recibió una llamada de emergencia por una "mujer inconsciente" en "paro cardíaco". El audio de la llamada mencionaba una posible sobredosis, y la autopsia no mostró signos de traumatismo.
Amigos y fans, conmocionados y devastados, han estado expresando su dolor en las redes sociales durante todo el día, incluyendo a Viola Davis, Jeremy Renner, David Arquette y Paris Hilton, entre muchos otros.
Hayden comenzó su carrera como actriz infantil en televisión y cine, y fue especialmente conocida por sus papeles en la exitosa serie "Heroes" y el drama musical "Nashville". Hayden tenía solo 36 años.
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