Emma Roberts se despide de Hayden Panettiere: "Mi dulce amiga"

Estados Unidos.

Mientras los fans de Hayden Panettiere siguen inundando las redes sociales con mensajes de condolencia para la fallecida actriz, su amiga y excompañera de reparto en "Scream", Emma Roberts, le dedicó una emotiva despedida.

Emma Roberts y Hayden Panettiere mantuvieron una estrecha amistad que nació tras trabajar juntas en la película Scream 4 en 2011.

Tras el fallecimiento de Panettiere, la actriz Roberts compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales con fotografías inéditas para despedir a su amiga y recordar el vínculo cercano que conservaron fuera de la pantalla

Emma incluyó dos fotos de ambas juntas de hace años junto con el siguiente mensaje: "Descansa en paz mi dulce amiga. Eras muy amada y te vamos a extrañar para siempre".