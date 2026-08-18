Wladimir Klitschko se pronuncia sobre la muerte de Hayden Panettiere

Wladimir Klitschko se pronunció sobre la muerte de Hayden Panettiere, con quien mantuvo una relación sentimental y tuvo una hija, Kaya.

“Dejó este mundo demasiado pronto”, escribió el excampeón mundial de los pesos pesados ​​en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En su comunicado expresa lo siguiente: "Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia del trágico fallecimiento de Hayden me entristece profundamente. Nos dejó demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya.

Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que afrontaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupaba en nuestras vidas.

A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos ya sus fans, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto.

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Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir.

Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias. Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna. #TeQueremosHayden"

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko terminaron su relación en 2018, pero mantuvieron un vínculo cercano a través de su hija. Klitschko habló por primera vez sobre la muerte de la actriz, de 36 años, conocida por sus papeles en series como Héroes y Nashville .

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La pareja mantuvo una relación intermitente durante varios años. Se comprometieron en 2013 y en 2014 nació Kaya.

Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y adicción. También contó que comenzó a tener problemas con los opioides después de que le fueron recetados medicamentos cuando era adolescente.

El nacimiento de Kaya en 2014 le provocó depresión posparto, un tema del que la actriz habló públicamente. Su relación con Klitschko terminó después de que ella volviera a beber.

“Él no quería estar cerca de mí”, dijo Panettiere. "Yo tampoco quería estar cerca de mí misma. Pero con los opiáceos y el alcohol, hacía cualquier cosa para sentirme feliz por un momento. Luego me sentí peor que antes. Estaba atrapada en un círculo vicioso de autodestrucción".

En 2018, mientras aún luchaba contra su adicción durante el rodaje de Nashville , Panettiere envió a Kaya a Ucrania para lo que ella creía que sería una visita. Posteriormente, según relató la actriz, Klitschko solicitó la custodia de la niña.

“Pensé que iba a ir a visitarlo como siempre hacía”, reveló Panettiere en Red Table Talk en 2022. “[Kaya] iba y venía entre Nashville y Ucrania, y una vez que estuve allí, inmediatamente me dijo: 'Quiero la custodia total de ella', lo cual me sorprenderá”. La actriz admitió que fue la mejor decisión por el bienestar de la niña.