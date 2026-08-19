Madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de su hija

La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, quien estaba distanciada de su hija y fue su exrepresentante, habló públicamente sobre la muerte de la actriz, de 36 años.

En una entrevista con NBC News, Vogel dijo que Panettiere era una persona «increíblemente talentosa» y que crecer en la industria del entretenimiento puede representar una lucha constante.

"Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento se enfrentan a una lucha constante; es una industria muy exigente y, lamentablemente, no es raro que se desvíen del camino correcto. Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, tristemente, se extravió. Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles", afirmó.

Panettiere detalló la turbulenta relación con su madre en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo. Vogel, exactitud de telenovelas, fue representante de Panettiere cuando esta comenzó su carrera en Hollywood siendo muy joven.

En sus memorias, Panettiere describió a su madre como una "perfeccionista" y afirmó que Vogel le pegó con pegamento instantáneo un diente que se le había caído para que no perdiera un trabajo. También aseguró que su madre la presionaba para que vistiera con ropa más "femenina", en lugar del estilo andrógino que prefería.

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Cuando se publicó la autobiografía, Vogel declaró en Page Six que creía que "el drama actual sirve en parte para vender libros... Como bien saben muchos padres de niños del mundo del espectáculo, todos estamos demasiado familiarizados con la dolorosa experiencia de observar los caminos autodestructivos que a veces eligen. Ningún padre desea este escenario; Queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y vivan una vida tranquila y feliz. Lamentablemente, esto escapa a nuestro control. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado".

Sobre su madre, Panettiere declaró a Us Weekly que, lamentablemente, "no tenemos una relación en este momento", aunque agregó que "eso no significa que no deje la puerta abierta para que surja la oportunidad algún día".

Vogel añadió en su entrevista con NBC News: "Siento que está con su hermano y que están en paz". El hermano menor de Panettiere, Jansen, falleció a los 28 años en 2023.

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