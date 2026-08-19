Madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de su hija

La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, quien estaba distanciada de su hija y fue su exrepresentante, habló públicamente sobre la muerte de la actriz, de 36 años.
En una entrevista con NBC News, Vogel dijo que Panettiere era una persona «increíblemente talentosa» y que crecer en la industria del entretenimiento puede representar una lucha constante.
"Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento se enfrentan a una lucha constante; es una industria muy exigente y, lamentablemente, no es raro que se desvíen del camino correcto. Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, tristemente, se extravió. Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles", afirmó.
Panettiere detalló la turbulenta relación con su madre en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicado en mayo. Vogel, exactitud de telenovelas, fue representante de Panettiere cuando esta comenzó su carrera en Hollywood siendo muy joven.
En sus memorias, Panettiere describió a su madre como una "perfeccionista" y afirmó que Vogel le pegó con pegamento instantáneo un diente que se le había caído para que no perdiera un trabajo. También aseguró que su madre la presionaba para que vistiera con ropa más "femenina", en lugar del estilo andrógino que prefería.
Cuando se publicó la autobiografía, Vogel declaró en Page Six que creía que "el drama actual sirve en parte para vender libros... Como bien saben muchos padres de niños del mundo del espectáculo, todos estamos demasiado familiarizados con la dolorosa experiencia de observar los caminos autodestructivos que a veces eligen. Ningún padre desea este escenario; Queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y vivan una vida tranquila y feliz. Lamentablemente, esto escapa a nuestro control. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado".
Sobre su madre, Panettiere declaró a Us Weekly que, lamentablemente, "no tenemos una relación en este momento", aunque agregó que "eso no significa que no deje la puerta abierta para que surja la oportunidad algún día".
Vogel añadió en su entrevista con NBC News: "Siento que está con su hermano y que están en paz". El hermano menor de Panettiere, Jansen, falleció a los 28 años en 2023.
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En una aparición en mayo en el podcast On Purpose with Jay Shetty, Panettiere reflexionó sobre el inicio de su carrera, a los 8 meses de edad, y dijo que, a medida que crecía, la línea entre los roles de Vogel como su madre y su representante se fue difuminando cada vez más.
"Todo era cuestión de negocios", recordó Panettiere. "Me convertí en su confidente, su asistente, su terapeuta, mi hombro en el que llorar y todo menos su hijo".
Panettiere contó que, mientras filmaba H[eroes a los 19 años, le dijo a Vogel que quería terminar su relación profesional con la esperanza de reconstruir su vínculo como madre e hija.
"Le dije: ¨Ya no quiero que trabajemos juntas. Solo quiero que seas mi mamá¨", recordó. Según Panettiere, Vogel respondió: "Me lo debes".
"Recuerdo que tenía esperanzas", dijo Panettiere sobre la conversación, y añadió que fue "decepcionante" cuando llegó a creer que su madre se refería al dinero. "El hecho de que no le importara tener una relación conmigo fue difícil de aceptar".
En torno al lanzamiento de las memorias de Panettiere, Vogel rechazó públicamente la versión de su hija y confirmó su distanciamiento. Vogel concluyó expresando su esperanza de que Panettiere finalmente «encontrara su camino hacia la paz interior».
A pesar del distanciamiento con su madre, Panettiere describió tener una "excelente relación" con su padre, Alan "Skip" Panettiere.
Madre de Hayden Panettiere habla de Brian Hickerson
En la entrevista con NBC News, Vogel también se refirió a la presencia de Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, junto a ella cuando fue encontrada muerta en Carolina del Sur.
"Esta persona de su vida, de la que hemos intentado deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", dijo Vogel.
Hickerson, de 37 años, y su hermano Zach estaban con Panettiere, según un informe policial.
La causa oficial de la muerte de Panettiere aún no se ha revelado. Sin embargo, según el audio de la central de emergencias, los funcionarios hablaron de una «sobredosis» y un «paro cardíaco» en el momento de su fallecimiento.
"Brian tiene muchos antecedentes de haber consentido a Hayden en numerosas ocasiones, y por eso su padre y yo llevábamos mucho tiempo preocupados por él", declaró Vogel al medio.
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Durante su relación de varios años con Panettiere, Hickerson fue arrestado en numerosas ocasiones por cargos que incluían violencia doméstica en 2019 y 2020. Panettiere describió posteriormente ese período como «una época muy oscura y complicada de mi vida», mientras luchaba en privado contra la adicción al alcohol y los opioides.
En 2021, Hickerson se declaró culpable de dos cargos de delito grave por lesiones a su pareja, relacionados con el arresto de 2020. Fue sentenciado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, 52 clases sobre violencia doméstica, $500 de restitución y una orden de protección de cinco años. Pasó 13 días en la cárcel. Los demás cargos fueron retirados. El caso de 2019 fue desestimado.