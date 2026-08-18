Callum Turner sobre su boda con Dua Lipa: "Fue el día más hermoso de mi vida"

Estados Unidos.

Callum Turner está "levitando".

El actor británico habló con entusiasmo sobre su "increíble" boda italiana con Dua Lipa por primera vez desde que se casaron a principios de este verano.

El protagonista de "One Night Only" declaró a Esquire en una entrevista publicada el martes que su boda con la cantante de "Levitating" fue "el día más hermoso de su vida".

Comentó que la reacción del público a su boda ha sido "bastante surrealista".

"Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos felicitaban", explicó el actor de "Eternity", de 36 años. "Es extraño que algo tan personal suceda y que luego se hable públicamente de ello".

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FOTOS: Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

Turner también dijo que formar una familia es una de sus prioridades para la próxima década.

"Obviamente, sí. Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos", declaró a la revista.