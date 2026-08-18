Callum Turner sobre su boda con Dua Lipa: "Fue el día más hermoso de mi vida"

Callum Turner está "levitando".
El actor británico habló con entusiasmo sobre su "increíble" boda italiana con Dua Lipa por primera vez desde que se casaron a principios de este verano.
El protagonista de "One Night Only" declaró a Esquire en una entrevista publicada el martes que su boda con la cantante de "Levitating" fue "el día más hermoso de su vida".
Comentó que la reacción del público a su boda ha sido "bastante surrealista".
"Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos felicitaban", explicó el actor de "Eternity", de 36 años. "Es extraño que algo tan personal suceda y que luego se hable públicamente de ello".
FOTOS: Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres
Turner también dijo que formar una familia es una de sus prioridades para la próxima década.
"Obviamente, sí. Tengo 36 años. Me gustaría tener una familia y criar hijos", declaró a la revista.
Turner y la vocalista de “New Rules”, de 30 años, se casaron en mayo en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, Inglaterra.
En aquel entonces, una fuente reveló a The US Sun que Turner “estaba llorando y temblando” mientras su ahora esposa caminaba hacia el altar.
Otra fuente comentó al mismo medio que a la discreta ceremonia, a la que asistieron “sus familiares y amigos más cercanos”, le siguió una celebración íntima, “elegante y sencilla”.
Días después de su primera boda, Turner y Lipa volvieron a darse el “sí, quiero” en una ceremonia más grande en Palermo, Italia.
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La celebración contó con una lista de invitados repleta de estrellas, entre ellas Charli XCX, Mark Ronson y Sir Elton John, quien les dedicó a los recién casados su icónico éxito “Your Song”.
Posteriormente, la pareja viajó a Taormina, Sicilia, para su luna de miel en el Palacio de San Domenico, donde fueron fotografiados en actitud cariñosa.
Nace un gran amor
En enero de 2024, una fuente confirmó a Page Six que Turner y Lipa estaban saliendo, añadiendo que la pareja estaba muy enamorada.
La misma fuente señaló que la intérprete de "Don't Start Now" apoyó a su entonces novio en el estreno de su miniserie de Apple TV+, "Masters of the Air".
Lipa confirmó su compromiso con Turner en una entrevista para la edición británica de Vogue en abril de 2025, donde expresó su gran ilusión por la boda.
"Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre... es una sensación muy especial", declaró a la revista.
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