Así fue la boda de tres días de Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner celebraron una espectacular boda de tres días en Sicilia, Italia, con más de 300 invitados, vestidos de alta costura, actuaciones musicales de Elton John y DJs internacionales, y un banquete siciliano con estrella Michelin.
El evento, realizado en la Villa Valguarnera de Palermo, fue considerado “la boda del año” y generó tanto fascinación como protestas locales.
Y después de su ceremonia nupcial en Sicilia, Dua y Callum continuaron las celebraciones con un brunch al día siguiente.
La cantante británica lució un conjunto blanco translúcido de encaje, con bordados florales, mangas acampanadas y un estilo bohemio, combinado con un bikini del mismo color.
@asianweddingmag
AW Just Married ♥️ The vows may have been exchanged in London but the celebrations are far from over. Dua Lipa and Callum Turner have taken the festivities to Sicily where family and friends have gathered for a glamorous three day wedding celebration. If the opening night is anything to go by, this wedding weekend is set to deliver plenty of unforgettable fashion moments. We’re ready for the wedding album already. Credits: @dualipa @callumturner♬ original sound - AsianWeddingMagazine
Turner optó por un atuendo relajado, con playera blanca y azul marino, short, sombrero tipo bucket con estampado de camuflaje y gafas oscuras.
La boda se celebró el sábado en los jardines de Villa Valguarnera, donde los invitados encontraron sillas decoradas con lazos de satén, almendras sicilianas confitadas, pañuelos bordados y abanicos para mitigar el calor.
Tras el intercambio de votos, Elton John interpretó “Your Song” para la pareja, antes de una cena preparada por chefs con estrellas Michelin.
La fiesta continuó con música de Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou, además de un espectáculo de fuegos artificiales visible desde la ciudad italiana.
Un día antes, los invitados asistieron a una recepción en la Galleria d’Arte Moderna y a un coctel de bienvenida en el Palazzo Valguarnera Gangi. Entre los asistentes estuvieron Charli XCX y Donatella Versace.
@chroniclecol Dua Lipa usando un custom Bottega Veneta en su celebración de la boda en Sicilia! 💌 #dualipa #dualipawedding #callumturner #bottegaveneta #wedding ♬ original sound - ˚꩜｡