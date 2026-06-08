Así fue la boda de tres días de Dua Lipa y Callum Turner

Ciudad de México.

Dua Lipa y Callum Turner celebraron una espectacular boda de tres días en Sicilia, Italia, con más de 300 invitados, vestidos de alta costura, actuaciones musicales de Elton John y DJs internacionales, y un banquete siciliano con estrella Michelin.

El evento, realizado en la Villa Valguarnera de Palermo, fue considerado “la boda del año” y generó tanto fascinación como protestas locales.

Y después de su ceremonia nupcial en Sicilia, Dua y Callum continuaron las celebraciones con un brunch al día siguiente.

La cantante británica lució un conjunto blanco translúcido de encaje, con bordados florales, mangas acampanadas y un estilo bohemio, combinado con un bikini del mismo color.