Sean Penn afirma que nunca más asistirá a una ceremonia de premios

El actor estadounidense Sean Penn volvió a marcar distancia frente al protocolo de Hollywood.
El actor, conocido por su rechazo a las grandes ceremonias, alfombras rojas y actos sociales multitudinarios, decidió no asistir a la pasada entrega de los Óscar, donde fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por Una Batalla Tras Otra.
Tres meses después de aquella ausencia, Penn, de 65 años, explicó en el Festival de Tribeca, en Nueva York, que su decisión fue deliberada.
Mientras la industria celebraba su tercer Óscar, el actor apareció en Kiev, a miles de kilómetros de Hollywood, en una nueva muestra de respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.
“No voy a ningún lugar para estar con un grupo designado de más de ocho personas”, declaró Penn, al señalar que este tipo de eventos siempre le han generado incomodidad social.
Por ello, prefirió programar su viaje al frente de guerra y reunirse nuevamente con el presidente Volodímir Zelenski, a quien ha respaldado desde el inicio de los ataques ordenados por Vladímir Putin en febrero de 2022.
@bbcnewsbrasil Sean Penn recebe 'Oscar' feito de destroços da guerra 🎬🇺🇦 O ator conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por 'Uma Batalha Após a Outra', mas não compareceu à cerimônia porque estava na Ucrânia. Durante a visita, recebeu uma homenagem simbólica. “Soube que você perdeu a cerimônia do Oscar, então fizemos este”, disse o representante da estatal ferroviária. #SeanPenn #Oscar #Ucrânia #Cinema #tiktoknoticias #bbcnewsbrasil ♬ som original - BBC News Brasil
Penn reveló además que en enero asistió por primera vez a los Globos de Oro y que esa experiencia terminó por convencerlo de no participar más en ceremonias similares.
"Ahora estoy decidido, de por vida, a no ir a ningún sitio donde haya más de ocho personas en un grupo”, explicó antes de añadir que le provoca “ansiedad” y le produce “terror” enfrentarse a estos encuentros sociales en los que no se pueden dedicar “más de 15 minutos por persona”.
“Eso siempre me ha resultado incómodo socialmente; demasiada gente”, expresó.
Afirmó que sus compañeros de elenco, entre ellos Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor, así como Warner Bros., conocían su decisión y la apoyaron.
Desde Ucrania siguió la transmisión de los Óscar y, paradójicamente, aseguró que fue la primera vez que realmente disfrutó la gala.