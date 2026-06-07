VIDEO: Ryan Muñiz, hijo de Marc Anthony, debuta como modelo

República Dominicana.

El hijo menor de la ex Miss Universo Dayanara Torres y del cantante Marc Anthony, Ryan Muñiz, dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje al participar en el Casa de Campo Fashion Week, celebrado en República Dominicana.

Con apenas 20 años, Ryan sorprendió al público al desfilar en la pasarela, marcando oficialmente el inicio de su carrera como modelo.

Su participación generó gran expectativa, no solo por ser heredero de dos figuras reconocidas en la música y la televisión, sino también por su carisma y seguridad al caminar frente a los reflectores.