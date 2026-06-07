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VIDEO: Ryan Muñiz, hijo de Marc Anthony, debuta como modelo

Dayanara Torres, orgullosa madre, compartió imágenes y mensajes de apoyo en redes sociales, celebrando este nuevo capítulo en la vida de su hijo.

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 10:15 -
  • Redacción web
VIDEO: Ryan Muñiz, hijo de Marc Anthony, debuta como modelo

Ryan Muñiz heredó los mejores rasgos de sus famosos padres.

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República Dominicana.

El hijo menor de la ex Miss Universo Dayanara Torres y del cantante Marc Anthony, Ryan Muñiz, dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje al participar en el Casa de Campo Fashion Week, celebrado en República Dominicana.

Con apenas 20 años, Ryan sorprendió al público al desfilar en la pasarela, marcando oficialmente el inicio de su carrera como modelo.

Su participación generó gran expectativa, no solo por ser heredero de dos figuras reconocidas en la música y la televisión, sino también por su carisma y seguridad al caminar frente a los reflectores.

FOTOS: Él es Ryan Muñiz, el hijo de Marc Anthony que causa furor en Instagram

Dayanara Torres, orgullosa madre, compartió imágenes y mensajes de apoyo en redes sociales, celebrando este nuevo capítulo en la vida de su hijo.

Por su parte, Marc Anthony también ha expresado en ocasiones el orgullo que siente por los logros de Ryan y su hermano mayor, Cristian.

El evento, que reúne a diseñadores nacionales e internacionales, se convirtió en el escenario perfecto para que Ryan Muñiz mostrara su potencial en la industria de la moda, dejando claro que su apellido es solo el punto de partida de una carrera que promete crecer con su propio estilo y talento.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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