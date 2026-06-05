Confirmado: Soda Stereo llegará a Honduras con su gira “Ecos”

La icónica banda de rock argentina Soda Stereo confirmó a través de sus redes sociales que realizará una gira por Centroamérica , la cual incluirá una presentación en Honduras .

Visitarán también El Salvador (7 de noviembre); Costa Rica el 11; Nicaragua el 14 y Panamá el 18 de noviembre. respectivamente.

Los integrantes fundadores Charly Alberti y Zeta Bosio encabezan el espectáculo Soda Stereo Ecos , una propuesta que combina música, tecnología y elementos audiovisuales para revivir el legado de la agrupación.

El espectáculo incorpora las pistas originales de voz y guitarra de Gustavo Cerati , fallecido en 2014, así como una recreación visual de su figura sobre el escenario.