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Confirmado: Soda Stereo llegará a Honduras con su gira “Ecos”

Soda Stereo llegará a Honduras con su gira “Ecos”. Los boletos para el concierto en Honduras estarán disponibles en preventa a partir del 8 de junio de 2026

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 13:55 -
  • Redacción web
Confirmado: Soda Stereo llegará a Honduras con su gira “Ecos”

Imagen del escenario y show inmersivo de la gira Soda Estereo Ecos. El concierto en Honduras será el 4 de noviembre de 2026 en Tegucigalpa.

 Foto Instagram/Soda Stereo

La icónica banda de rock argentina Soda Stereo confirmó a través de sus redes sociales que realizará una gira por Centroamérica , la cual incluirá una presentación en Honduras .

Visitarán también El Salvador (7 de noviembre); Costa Rica el 11; Nicaragua el 14 y Panamá el 18 de noviembre. respectivamente.

Los integrantes fundadores Charly Alberti y Zeta Bosio encabezan el espectáculo Soda Stereo Ecos , una propuesta que combina música, tecnología y elementos audiovisuales para revivir el legado de la agrupación.

El espectáculo incorpora las pistas originales de voz y guitarra de Gustavo Cerati , fallecido en 2014, así como una recreación visual de su figura sobre el escenario.

La gira “Ecos” es un espectáculo conceptual en el que Alberti y Bosio interpretan algunos de los mayores éxitos de Soda Stereo apoyados por tecnología de última generación, ofreciendo una experiencia inmersiva para los seguidores de la banda.

Los boletos para el concierto en Honduras estarán disponibles en preventa a partir del 8 de junio de 2026 para tarjetashabientes BAC. Posteriormente, se habilitará la venta general.

Detalles del evento:

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Lugar: Polideportivo de la UNAH, Tegucigalpa

Boletos: Disponibles en línea a través de eticket Honduras y en kioscos autorizados

Para consultar ubicaciones, precios y detalles adicionales, los interesados ​​pueden visitar los canales oficiales del evento.


Imagen de Gustavo Cerati, fallecido vocalista de Soda Stereo, que se utiliza como una recreación visual de su figura sobre el escenario.

Imagen de Gustavo Cerati, fallecido vocalista de Soda Stereo, que se utiliza como una recreación visual de su figura sobre el escenario.

 (Foto Instagram/Soda Stereo)
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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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