Confirmado: Soda Stereo llegará a Honduras con su gira “Ecos”

La icónica banda de rock argentina Soda Stereo confirmó a través de sus redes sociales que realizará una gira por Centroamérica , la cual incluirá una presentación en Honduras .
Visitarán también El Salvador (7 de noviembre); Costa Rica el 11; Nicaragua el 14 y Panamá el 18 de noviembre. respectivamente.
Los integrantes fundadores Charly Alberti y Zeta Bosio encabezan el espectáculo Soda Stereo Ecos , una propuesta que combina música, tecnología y elementos audiovisuales para revivir el legado de la agrupación.
El espectáculo incorpora las pistas originales de voz y guitarra de Gustavo Cerati , fallecido en 2014, así como una recreación visual de su figura sobre el escenario.
La gira “Ecos” es un espectáculo conceptual en el que Alberti y Bosio interpretan algunos de los mayores éxitos de Soda Stereo apoyados por tecnología de última generación, ofreciendo una experiencia inmersiva para los seguidores de la banda.
Los boletos para el concierto en Honduras estarán disponibles en preventa a partir del 8 de junio de 2026 para tarjetashabientes BAC. Posteriormente, se habilitará la venta general.
Detalles del evento:
Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
Lugar: Polideportivo de la UNAH, Tegucigalpa
Boletos: Disponibles en línea a través de eticket Honduras y en kioscos autorizados
Para consultar ubicaciones, precios y detalles adicionales, los interesados pueden visitar los canales oficiales del evento.