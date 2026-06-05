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Muere a los 72 años el actor Anthony Head, conocido por ‘Ted Lasso’

Fallece el actor británico Anthony Head, conocido por ‘Buffy’ y ‘Ted Lasso’, a los 72 años por complicaciones de neumonía.

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 11:15 -
  • Agencia EFE
Muere a los 72 años el actor Anthony Head, conocido por ‘Ted Lasso’

Anthony Head,

 Foto EFE

El actor británico Anthony Head, conocido por sus papeles en series como Ted Lasso o Buffy, cazavampiros, falleció este viernes a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia”, escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.

Head alcanzó la fama internacional por su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense Buffy, cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer), emitida entre 1997 y 2003. En los últimos años participó en la comedia futbolística Ted Lasso, donde interpretó a Rupert Mannion, expropietario del club Richmond F.C.

También tuvo participaciones en otras series como Doctor Who y Merlín, además de apariciones en películas como La dama de hierro (The Iron Lady, 2011) y Percy Jackson y el mar de los monstruos (Percy Jackson: Sea of Monsters, 2013), entre otras producciones.

Sus hijas destacaron que el actor “amaba” su trabajo y que siempre se sintió “increíblemente afortunado” de haber colaborado con profesionales de gran talento. Añadieron que sus “amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó” lamentarán profundamente su fallecimiento.

Su pareja, la activista animal Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado a los 61 años.

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Agencia EFE
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