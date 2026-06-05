Björn Ulvaeus, de ABBA, defiende la IA en la música

Björn Ulvaeus , integrante del legendario grupo sueco ABBA y actual presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), aseguró que adoptaría la inteligencia artificial como herramienta creativa si estaría comenzando hoy su carrera musical.

Durante la celebración del centenario de la CISAC en París, el músico afirmó en declaraciones a EFE que no tendría dudas en utilizar esta tecnología para componer. "Creo que habría adoptado la IA y la habría usado si fuera hoy un joven compositor", señaló.

Ulvaeus considera que la inteligencia artificial puede convertirse en un valioso colaborador dentro del proceso creativo , siempre que exista una regulación adecuada que garantice la protección de los derechos de los artistas y creadores.

El evento reunió a representantes de 135 sociedades de derechos de autor de todo el mundo, entre ellas la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de España, así como delegados de organismos internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana y la Unesco.

Además de Ulvaeus, participaron artistas y compositores como la cantante española Vicco, el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre y la artista argentina Teresa Parodi.

Durante su discurso inaugural, el miembro de ABBA destacó la importancia del origen humano en las obras artísticas. Según explicó, el arte creado por personas representa el testimonio de experiencias reales y vividas, algo que va más allá de un simple producto generado por una máquina.

El músico recordó que la industria musical siempre ha estado estrechamente ligada a los avances tecnológicos. Citó como ejemplo la llegada de los sintetizadores, las grabadoras multipista y otras herramientas que transformaron la manera de producir música a lo largo de las últimas décadas.

Sin embargo, reconoce que la inteligencia artificial representa un cambio diferente debido a su capacidad para generar contenido de forma autónoma. Aun así, descartó que esta tecnología pueda sustituir completamente a los creadores humanos.

"Estoy seguro de ello, la IA no reemplazará a los humanos", afirmó. Aunque admitió que algunos puestos de trabajo podrían desaparecer, considera que la tecnología impulsará nuevas formas de creación artística.

Uno de los principales desafíos, según Ulvaeus, es garantizar que los autores reciban una compensación justa cuando sus obras son utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa.

El artista lamentó que actualmente ningún país pueda considerarse un modelo en materia de protección de los derechos de autor frente a la IA. A su juicio, muchos gobiernos avanzan con cautela por temor a afectar las inversiones de las grandes compañías tecnológicas.

Finalmente, señaló que dos procesos judiciales en curso, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, podrían marcar un precedente decisivo para el futuro de los creadores. Según explicó, las resoluciones determinarán cómo deben gestionarse los derechos de autor en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y podrían influir en toda la industria cultural a nivel mundial.