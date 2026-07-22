Masivas evacuaciones en La Mosquitia por inundaciones causadas por el río Kruta

La Base Naval de Caratasca ejecutó labores de evacuación de personas en las últimas horas en las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, debido a las inundaciones repentinas provocadas por el desbordamiento del río Kruta.
Como resultado de esta operación 146 personas, 45 mujeres, 38 niños y 19 hombres fueron puestas a salvo e instaladas en el albergue habilitado en la iglesia Católica de la comunidad de Tipí.
El personal naval permanece en estado de alerta para continuar brindando apoyo a las familias que residen en las zonas vulnerables. Para este día también se tiene programado asistencia y apoyo a personas en la comunidad de Lakunka, donde reportaron emergencias provocadas por las lluvias.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ha mantenido en alerta amarilla el departamento de Gracias, debido a la crecida del río Patuca y sus afluentes, asimismo cinco municipios de Olancho.
Daños provocados por las lluvias
El municipio de Wampusirpi ha sido el más afectado de La Mosquitia hondureña por las lluvias de los últimos días, en donde los habitantes han reportado unas 18 viviendas dañadas, varias familias evacuadas y perdidas en cultivos de granos básicos.
Asimismo los productores del sector manifestaron que unas 21 cabezas de ganado se habían ahogado debido a las inundaciones provocadas por el río Patuca.
Las lluvias también han dejado luto y dolor en las familias misquitas. Hace una semana dos jóvenes fueron reportados desaparecidos tras intentar cruzar a caballo uno de los ríos de la zona. Hasta ahora se reportó el hallazgo de uno de los cuerpos, mientras que el segundo continúa desaparecido.