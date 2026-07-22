Masivas evacuaciones en La Mosquitia por inundaciones causadas por el río Kruta

Puerto Lempira, Gracias a Dios.

La Base Naval de Caratasca ejecutó labores de evacuación de personas en las últimas horas en las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, debido a las inundaciones repentinas provocadas por el desbordamiento del río Kruta.

Como resultado de esta operación 146 personas, 45 mujeres, 38 niños y 19 hombres fueron puestas a salvo e instaladas en el albergue habilitado en la iglesia Católica de la comunidad de Tipí.

El personal naval permanece en estado de alerta para continuar brindando apoyo a las familias que residen en las zonas vulnerables. Para este día también se tiene programado asistencia y apoyo a personas en la comunidad de Lakunka, donde reportaron emergencias provocadas por las lluvias.