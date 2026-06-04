Sharon Stone dice que su esposo la dejó tras su decisión de someterse a una mastectomía

Estados Unidos.

Sharon Stone reveló que su segundo matrimonio se terminó debido a la reacción de su entonces esposo durante una complicada situación de salud.

Durante un reciente episodio del podcast de David Begnaud, “The Person Who Believed In Me”, la actriz de “Basic Instinct” contó que a principios de la década de 2000 le diagnosticaron tumores en los senos.

“Uno de ellos era más grande que todo mi seno izquierdo”, recordó. “El médico vino a mi casa y me dijo: ‘Mira, creemos que deberías hacerte una mastectomía bilateral. Esto es muy grave. Y normalmente, cuando están tan arriba, sabemos antes de operar que son cancerosos’”.

Stone, de 68 años, afirmó estar segura de que sus tumores eran benignos. “Le dije: ‘No tengo cáncer’”, compartió en el podcast. “Y [el médico] me dijo: ‘Usted no decide eso’. Y yo le respondí: ‘Sí que decido. Yo decido. Yo decido’”.

Finalmente, la estrella de “Casino” decidió operarse “porque no estoy para bromas”.

Sin embargo, su entonces esposo dejó claro que no apoyaba su decisión. “Mi esposo dijo: ‘Esto es ridículo’”, recordó. “Se levantó y salió de la habitación”.

El presentador del podcast, Begnaud, le preguntó a Stone: “¿Qué parte era ridícula?”. Ella respondió: “Que me harían una mastectomía bilateral. Se puso furioso”.