Sharon Stone dice que su esposo la dejó tras su decisión de someterse a una mastectomía

Sharon Stone reveló que su segundo matrimonio se terminó debido a la reacción de su entonces esposo durante una complicada situación de salud.
Durante un reciente episodio del podcast de David Begnaud, “The Person Who Believed In Me”, la actriz de “Basic Instinct” contó que a principios de la década de 2000 le diagnosticaron tumores en los senos.
“Uno de ellos era más grande que todo mi seno izquierdo”, recordó. “El médico vino a mi casa y me dijo: ‘Mira, creemos que deberías hacerte una mastectomía bilateral. Esto es muy grave. Y normalmente, cuando están tan arriba, sabemos antes de operar que son cancerosos’”.
Stone, de 68 años, afirmó estar segura de que sus tumores eran benignos. “Le dije: ‘No tengo cáncer’”, compartió en el podcast. “Y [el médico] me dijo: ‘Usted no decide eso’. Y yo le respondí: ‘Sí que decido. Yo decido. Yo decido’”.
Finalmente, la estrella de “Casino” decidió operarse “porque no estoy para bromas”.
Sin embargo, su entonces esposo dejó claro que no apoyaba su decisión. “Mi esposo dijo: ‘Esto es ridículo’”, recordó. “Se levantó y salió de la habitación”.
El presentador del podcast, Begnaud, le preguntó a Stone: “¿Qué parte era ridícula?”. Ella respondió: “Que me harían una mastectomía bilateral. Se puso furioso”.
@thedavidbegnaud
Her husband got up and walked out of the room when she decided to have a bilateral mastectomy. Not because he was scared of losing her. Because he was angry about losing her breasts. What the doctor said to him next and what Sharon Stone said after that ended the marriage on the spot. This is one of the most jaw dropping moments in the whole conversation. Listen to The Person Who Believed In Me wherever you get your podcasts.♬ original sound - Basem khaled متخصص بشره
Begnaud preguntó: “¿Ah, no te refieres a que el cáncer, si fuera cierto, podría matarte?”. “No, no”, respondió Stone.
La nominada al Óscar dijo que su esposo estaba molesto porque tendrían que extirparle ambos senos.
“Entonces el médico le dijo: ‘Si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas. Necesitas sentarte’. Y yo le respondí: ‘Yo tomo las decisiones, no tú’”, compartió.
Stone afirmó que la reacción de su esposo fue la que finalmente provocó el fin de su relación.
“Ese fue el final del matrimonio. Se acabó. Ya no quería saber nada de mí. Se terminó”, declaró.
“Todo terminó en la habitación. Se notaba. Se acabó. Simplemente se acabó. Él pensaba que yo era ridícula. Pensaba que era una tontería. Pensaba que tomaba demasiadas decisiones por mi cuenta”, añadió Stone.
@thedavidbegnaud
Sharon Stone still gets emotional talking about a vanilla milkshake her father brought her in the ICU.♬ original sound - Zagros
Aunque Stone no mencionó nombres, estuvo casada con su segundo esposo, Phil Bronstein, de 1998 a 2004.
Afortunadamente, los tumores de la actriz de “Catwoman” resultaron ser benignos y no tuvo que someterse a una doble mastectomía.
En 2021, Stone reveló que, durante la cirugía para extirpar los tumores, el médico supuestamente le colocó implantes mamarios más grandes sin su consentimiento.
“Cuando me quitaron el vendaje, descubrí que tenía los pechos una talla más grande”, dijo, y añadió que el médico le había dicho que los pechos más grandes “combinan mejor con el tamaño de sus caderas”. Dijo que cuando le preguntó al respecto, él le respondió que “creía que [ella] se vería mejor con pechos más grandes y firmes”, expresó en ese entonces la actriz.