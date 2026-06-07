Marlon Wayans se abstiene de las relaciones íntimas, los dulces y el alcohol para su nuevo proyecto de cine

Más de dos décadas después del estreno de Réquiem por un sueño, Marlon Wayans reveló las inusuales reglas que el director Darren Aronofsky le impuso antes de comenzar el rodaje del aclamado drama psicológico.

Durante una entrevista concedida a Variety, el actor contó que el cineasta quiso que los intérpretes experimentaran una sensación de abstinencia similar a la que viven las personas con adicciones, uno de los temas centrales de la película estrenada en 2000.

“Darren está loco”, afirmó Wayans al recordar la conversación que tuvo con el director antes de las grabaciones. Según relató, Aronofsky le preguntó cuáles eran las tres cosas que más disfrutaba en la vida.

“Le dije: ‘Me encanta el chocolate, el sexo y beber’. Él dijo: ‘Perfecto. Entonces esto es lo que quiero que hagas: no quiero que tengas sexo ni te masturbes, no quiero que comas azúcar y no puedes beber’”, recordó el actor.

La restricción se extendió durante las tres semanas previas al inicio del rodaje, un período que Aronofsky bautizó como “tres semanas de ira”.

“Quiero que te prives de esas cosas para que sepas lo que se siente cuando ansías algo, porque ustedes son adictos”, le explicó el director, según contó Wayans. “Y yo dije: ‘Hecho’”.

Réquiem por un sueño, película que llegó a salas en el 2000, está basada en la novela homónima de Hubert Selby Jr. y sigue las vidas de cuatro personajes atrapados por diferentes formas de adicción.

La historia explora cómo sus obsesiones y deseos terminan destruyendo sus aspiraciones, mientras se hunden en un mundo de desesperación, aislamiento y autodestrucción.

La película estuvo protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans. Este último interpretó a Tyrone C. Love, un consumidor y traficante de heroína que sueña con escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Sin embargo, su destino permanece enredado entre la violencia y el sufrimiento.

El largometraje se convirtió en una de las obras más reconocidas de Aronofsky, con una puesta en escena innovadora y un enfoque descarnado sobre las adicciones.

Aunque tuvo una recaudación modesta en taquilla, recibió elogios de la crítica por su dirección, su montaje, la banda sonora de Clint Mansell y las interpretaciones de su reparto. Ellen Burstyn incluso obtuvo una nominación al Oscar y al Globo de Oro por su actuación.

Pese a que la producción terminó siendo uno de los trabajos dramáticos más celebrados de su carrera, la estrella de Scary Movie estuvo cerca de dejar pasar la oportunidad.

En una entrevista concedida a GQ en 2022, Wayans explicó que inicialmente tuvo una reacción negativa debido a la forma en que hablaba su personaje.