Critican a Kim Kardashian por ignorar a un reportero en el Gran Premio de Mónaco

Estados Unidos.

La socialité y empresaria Kim Kardashian fue criticada por su falta de educación al ignorar a un reportero icónico en el Gran Premio de Mónaco 2026.

Este domingo, el reportero de Sky Sports, Martin Brundle, conocido por sus populares entrevistas en la parrilla de salida, se acercó a la cofundadora de Skims y a su hermana Khloé Kardashian para intentar conseguir una breve entrevista antes del inicio de la carrera.

Después de que Brundle le preguntara a Kim, de 45 años, cómo estaba, ella lo ignoró y desvió la mirada, según un video que ya se ha hecho viral en redes sociales.

Un hombre, presuntamente empleado de la F1, le susurró algo a la estrella de las Kardashian mientras Brundle le pedía a alguien que no lo empujara.

"Normalmente, la gente nos dedica una breve charla. ¿Están disfrutando de la F1?", Brundle le preguntó a Kim, quien simplemente saludó con la mano y no respondió a sus preguntas.

La actriz de “All’s Fair” y Khloé, de 41 años, se marcharon con su séquito. “Así que, hoy no hablamos”, dijo un decepcionado Brundle a sus espectadores.