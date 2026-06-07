Critican a Kim Kardashian por ignorar a un reportero en el Gran Premio de Mónaco

La socialité y empresaria Kim Kardashian fue criticada por su falta de educación al ignorar a un reportero icónico en el Gran Premio de Mónaco 2026.
Este domingo, el reportero de Sky Sports, Martin Brundle, conocido por sus populares entrevistas en la parrilla de salida, se acercó a la cofundadora de Skims y a su hermana Khloé Kardashian para intentar conseguir una breve entrevista antes del inicio de la carrera.
Después de que Brundle le preguntara a Kim, de 45 años, cómo estaba, ella lo ignoró y desvió la mirada, según un video que ya se ha hecho viral en redes sociales.
Un hombre, presuntamente empleado de la F1, le susurró algo a la estrella de las Kardashian mientras Brundle le pedía a alguien que no lo empujara.
"Normalmente, la gente nos dedica una breve charla. ¿Están disfrutando de la F1?", Brundle le preguntó a Kim, quien simplemente saludó con la mano y no respondió a sus preguntas.
La actriz de “All’s Fair” y Khloé, de 41 años, se marcharon con su séquito. “Así que, hoy no hablamos”, dijo un decepcionado Brundle a sus espectadores.
@speedtlf1 That wasn’t nice , but she probably doesn’t know who he is #f1 #lewishamilton #kimkardashian #monacogp #martinbrundle ♬ original sound - Landinof1
Critican la acción de Kim
Los fans criticaron a Kim en las redes sociales por el incómodo encuentro.
“¿Qué tan grosera fue Kim Kardashian? Brundle estaba allí para hacer preguntas y ella mira a un tipo para ver si valía la pena hablar con Brundle. Pobre. #F1 #Monaco”, tuiteó un usuario.
“Algunas ‘celebridades’ deberían controlarse cuando están en la parrilla de salida de la F1; deberían echarlas si no quieren charlar. Kim Kardashian, toma nota. Martin Brundle, tan gracioso como siempre, jajaja”, añadió otro usuario.
“Kim Kardashian no es lo suficientemente buena como para hablar con Martin Brundle. ¡Qué falta de clase!”, afirmó una tercera persona.
“¿Acaso no sabíamos que Kim Kardashian se negaría a hablar con Martin Brundle? Famosa por nada importante, ni siquiera sabe llevar un paraguas y lo ignora mientras deportistas de talento y actores internacionales lo abrazan. No tiene cabida en nuestra parrilla”, escribió un cuarto internauta en X.
Sin embargo, varios fans defendieron la decisión de Kim de no conceder una entrevista a Brundle.