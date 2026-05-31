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Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

Se trata de una ceremonia muy discreta que ha tenido lugar antes de su segunda boda, que se llevará a cabo en Sicilia durante tres días.

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 12:11 -
  • Redacción web
Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

Dua Lipa y Callum Turner ya son esposos.
Londres, Inglaterra.

Dua Lipa (30) y Callum Turner (36) se han casado este domingo 31 de mayo, según informa The Sun. La cantante y el actor británicos se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia con un pequeño grupo de amigos y familiares. Ha ocurrido en el Ayuntamiento de Old Marylebone.

La artista ha lucido un sombrero, un vestido y unos guantes blancos, mientras el modelo ha optado por un traje y corbata azul marino. Ocho amigos y familiares han lanzado confeti a la pareja recién casada en las escaleras del Registro Civil de Marylebone.

Se trata de una ceremonia muy discreta que ha tenido lugar antes de su segunda boda, que se llevará a cabo en Sicilia durante tres días.

Según The Sun, a este evento asistirán estrellas como Charli xcx o Tove Lo. Incluso se rumorea con la presencia de Elton John, con quien Dua Lipa colaboró ​​en la canción Cold Heart de 2021.

Según fuentes cercanas, esta segunda boda será un evento ambicioso y lujoso. "Han alquilado varios recintos enormes para este gran evento con múltiples actividades", dijo una fuente.

Con información de Europa Press.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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