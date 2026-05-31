Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

Dua Lipa (30) y Callum Turner (36) se han casado este domingo 31 de mayo, según informa The Sun. La cantante y el actor británicos se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia con un pequeño grupo de amigos y familiares. Ha ocurrido en el Ayuntamiento de Old Marylebone.
La artista ha lucido un sombrero, un vestido y unos guantes blancos, mientras el modelo ha optado por un traje y corbata azul marino. Ocho amigos y familiares han lanzado confeti a la pareja recién casada en las escaleras del Registro Civil de Marylebone.
Se trata de una ceremonia muy discreta que ha tenido lugar antes de su segunda boda, que se llevará a cabo en Sicilia durante tres días.
Según The Sun, a este evento asistirán estrellas como Charli xcx o Tove Lo. Incluso se rumorea con la presencia de Elton John, con quien Dua Lipa colaboró en la canción Cold Heart de 2021.
Según fuentes cercanas, esta segunda boda será un evento ambicioso y lujoso. "Han alquilado varios recintos enormes para este gran evento con múltiples actividades", dijo una fuente.
Con información de Europa Press.